全台第一！淡水智駕巴士載客運行測試　來回1.2公里

▲新北市首輛智駕電動巴士將於9月3日開放一般民眾搭乘。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

新北市智駕電動巴士歷經2個月無載客測試運行，今（3）日試測載客，設定第一個月只開放大專院校、協會、民間企業、淡水區公所及民眾等團體預約搭乘。另外，9月3日起開放一般民眾搭乘，駕駛路線從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站，來回距離共1.2公里，民眾可以前往體驗智慧交通帶來的便利生活。

新北市政府交通局長鍾鳴時指出，智駕電動巴士是國內第一個結合蜂巢式車間通訊、路側感測器及雲端監控平台的公共運輸接駁服務，經過長時間的測驗，包括系統整合、運行舒適性、車道跟隨、公車靠站、緊急煞車等標誌的情景演練，致力把乘客安全送往目的地。

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此外，電動巴士更連接淡海輕軌，讓民眾可以先搭乘巴士到淡海輕軌崁頂站，轉乘輕軌前往淡水享受海風和美景。這樣一來，也會帶動當地的觀光產業。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，智駕電動巴士載客測試運行時間為周二~周日自上午11點至晚上9點30分，平均發車班距約20分鐘，並提醒民眾搭乘時，需按照一般大眾運輸工具，上下車均刷卡（目前不扣款），乘客應在車廂全程佩戴口罩，廠商也會加強消毒清潔，做好防疫工作，確保民眾的健康。