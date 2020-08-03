　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台第一！淡水智駕巴士載客運行測試　來回1.2公里

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新北市首輛智駕電動巴士，將於9月3日開放一般民眾搭乘。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲新北市首輛智駕電動巴士將於9月3日開放一般民眾搭乘。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

新北市智駕電動巴士歷經2個月無載客測試運行，今（3）日試測載客，設定第一個月只開放大專院校、協會、民間企業、淡水區公所及民眾等團體預約搭乘。另外，9月3日起開放一般民眾搭乘，駕駛路線從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站，來回距離共1.2公里，民眾可以前往體驗智慧交通帶來的便利生活。

新北市政府交通局長鍾鳴時指出，智駕電動巴士是國內第一個結合蜂巢式車間通訊、路側感測器及雲端監控平台的公共運輸接駁服務，經過長時間的測驗，包括系統整合、運行舒適性、車道跟隨、公車靠站、緊急煞車等標誌的情景演練，致力把乘客安全送往目的地。

請繼續往下閱讀...

此外，電動巴士更連接淡海輕軌，讓民眾可以先搭乘巴士到淡海輕軌崁頂站，轉乘輕軌前往淡水享受海風和美景。這樣一來，也會帶動當地的觀光產業。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，智駕電動巴士載客測試運行時間為周二~周日自上午11點至晚上9點30分，平均發車班距約20分鐘，並提醒民眾搭乘時，需按照一般大眾運輸工具，上下車均刷卡（目前不扣款），乘客應在車廂全程佩戴口罩，廠商也會加強消毒清潔，做好防疫工作，確保民眾的健康。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
網路吃到飽最燒錢！　專家曝「吃錢怪獸Top5」
台企銀女內鬼收23萬水果禮盒...暗助潤寅詐貸挖100億
快訊／水利處員工屍首分離慘死　「抽水站清淤」遭捲入攔汙柵
獨／本土劇女星代言防曬衣狂賣千萬　客訴灌爆「爛貨」原因曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5種密閉場所恢復實名制　盧秀燕主張：全面普篩外籍人士

省350元！朱銘美術館「夜間免費入館」剩4天...周遭3景點都有光雕秀

「像豆腐掉地上，碎了！」樹林警腦幹衰竭…擬明日拔管　葉毓蘭臉書曝傷況

玩交友軟體動心　雙方僅「視訊過」！網勸退：見面後才算數

【英語多益通】祝爸爸「父親節快樂」英文怎麼說？

澎湖民宿被爆「用旅遊補助就漲價」　觀光局出手了！哄抬房價就取消資格

台南4日起「室內不戴口罩將開罰」　黃偉哲：有2週宣導期

害怕告白被拒絕！掌握「3要點」成功脫單...專家：重新調整心態

3種願望一次滿足！「金山甘藷季」焢窯、觀星還可欣賞遙控無人機

哈格比轉中颱遠離台灣　陸海空交通異動：明有2航線、17航次停航

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

玩交友軟體動心　雙方僅「視訊過」！網勸退：見面後才算數

【英語多益通】祝爸爸「父親節快樂」英文怎麼說？

澎湖民宿被爆「用旅遊補助就漲價」　觀光局出手了！哄抬房價就取消資格

台南4日起「室內不戴口罩將開罰」　黃偉哲：有2週宣導期

害怕告白被拒絕！掌握「3要點」成功脫單...專家：重新調整心態

3種願望一次滿足！「金山甘藷季」焢窯、觀星還可欣賞遙控無人機

哈格比轉中颱遠離台灣　陸海空交通異動：明有2航線、17航次停航

哈格比轉中颱撲中國大陸！進化繞出完整眼牆　專家：會為浙江帶來不小風雨

全台第一！淡水智駕巴士載客運行測試　來回1.2公里

高雄振興購物2正妹抽中百萬轎車！　她「以為是詐騙」曝停車煩惱

想改善油痘粉刺問題，先避免3大NG行為！用厚重妝容遮瑕要小心

玩交友軟體動心　雙方僅「視訊過」！網勸退：見面後才算數

永豐銀胡志明市分行3年人力增3成　聚焦企金與金流服務

Acura TLX 預告參加國際爬坡賽　「Type S性能車型」動力曝光

【英語多益通】祝爸爸「父親節快樂」英文怎麼說？

《艾倫秀》再爆內幕！　製作人否認節目停播「沒有人會離開」

中職／民眾借書可兌換兄弟門票　預計送出逾萬張

5大數據證「房市沒裝熱」　專家再曝3要素指價跌「有難度」

日本翻拍《三國志》貂蟬是渡邊直美…10選角曝光！　「絕世舞姬」大殿跳起來

布蘭妮爸爸遭控軟禁女兒！　反擊粉絲「跟蹤還寄死亡威脅」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

「忍3年不出國」只遊花東？鄉民一面倒

哈格比再爆發「增強為中颱」

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

哈格比睜颱風眼了！環流雨帶大甩雨

哈格比強度將達顛峰！　連2天防豪雨熱區曝

哈格比今影響最劇！　一張圖看全台風雨時程

快訊／北部風雨最大時刻開始　「一條條螺旋雨帶打進來」

外籍女捷運不戴口罩！飆罵別碰我

哈格比雨勢加劇！北北基升級豪雨特報

更多熱門

相關新聞

全球建築獎竹市消波塊變網美海岸

全球建築獎竹市消波塊變網美海岸

其中最有名的，就是在IG上近年最熱門的打卡景點「魚鱗天梯」，過去這裡是佈滿消波塊的尋常海岸，沒人想到有改變的可能，也沒人想到它也可以是賞海賞夕陽海岸階梯，才短短兩年，就一躍而成台灣西海岸的指標性景點。

淡海輕軌配合防颱　.瞬間風速9級將停駛

淡海輕軌配合防颱　.瞬間風速9級將停駛

微笑水岸獲獎　總統接見肯定竹市團隊

微笑水岸獲獎　總統接見肯定竹市團隊

鬼城翻身！新市段含5輕軌站　官方一數據曝關注度年翻5倍

鬼城翻身！新市段含5輕軌站　官方一數據曝關注度年翻5倍

竹市投入800萬改造興南公園　打造全時段休憩站

竹市投入800萬改造興南公園　打造全時段休憩站

關鍵字：

新竹市智駕電動巴士鍾鳴時黃莉雅淡海輕軌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

「信義區地下室」市值10億卻荒廢　內情曝光

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面