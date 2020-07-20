竹市投入800萬改造興南公園　打造全時段、全齡休憩站

▲新竹市興南公園改善動工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

位於新竹市大遠百附近的興南公園，興建於民國81年，已有近30歲歷史，但設施老舊零散、鋪面高低不平，竹市府爭取獲內政部營建署補助，投入總經費800萬元改造。副市長沈慧虹在今(20)日開工典禮上表示，竹市近年打造步行城市，「進擊的公園」第一波將於近期完成，「進擊的公園2.0版」也在興南公園改造計畫中拉開序幕，增加體健及照明等多項設施、並打造全區無障礙，將興南公園改造為全齡樂活、全時段都能安心使用的城市中繼點。

沈慧虹副市長表示，公園的改善雖非大工程，但就像我們自家的客廳一樣，是每位市民都能使用的空間，透過小細節才打造幸福城市。新竹市連3年獲得幸福城市的榮耀，就是透過不斷提升生活品質開始，例如「路平計畫」改造超過200萬平方公尺、「掀綠計畫」綠地空間、「進擊的公園」綠化100公頃公園面積。

沈慧虹副市長表示，林智堅市長上任後啟動「進擊的公園」計畫，5年內投入近5億元預算，翻新市區23座公園，保留大樹、改善排水，並為每座公園量身設計專屬遊具，8月底建國公園完工後，就達成第一階段目標。

沈慧虹副市長表示，市府也著手「進擊的公園2.0版」計畫，盤點急需改造的公園，向內政部營建署爭取到總經費超過一億。今日啟動的興南公園改造計畫，就是進擊的公園2.0版第一座公園，興南公園位於市區核心地帶，周邊有大遠百、石坊街，是民眾逛街散步歇腳好所在！

城銷處表示，興南公園內部被民眾堆置雜物，造成環境髒亂；且目前公園內綠地面積少，多為水泥及高壓磚，鋪面種類多又高低不平，易造成局部積水。本次興南公園環境改善工程，將保留既有樹木，修整植栽、減少硬質舖面，並增加草地綠蔭，打造全齡、全區無障礙通行動線。

城銷處表示，本次將會在興南公園的老榕樹蔭下，設置靜態活動區，並修整現有涼亭及長廊棚架，讓鄰里居民在此話家常；也會設置鞦韆和滑梯遊戲區，改善及整合體健設施，讓大小朋友都能在此健身；最後也會更新全區照明，成為安心又安全的夜間活動好所在。

城銷處表示，「進擊的公園2.0版」除了本次的興南公園，還有市民最常去的十八尖山涼亭和景觀設施改造、高峰植物園的景觀整理，此外，為平衡三個行政區的市民休閒需求，也提案進行和平、客雅、金山面、興南等公園的改造規劃。