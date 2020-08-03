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「像豆腐掉地上，碎了！」樹林警腦幹衰竭…擬明日拔管　葉毓蘭臉書曝傷況

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▲▼樹林警遭無照少年側撞，腦幹衰竭，葉毓蘭前往加護病房探視。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲楊庭豪腦幹衰竭、功能喪失，預計將於明日拔管。葉毓蘭今上午前往醫院探視、慰問家屬。（圖／記者陳以昇翻攝）

 記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市樹林派出所21歲的員警楊庭豪，2日凌晨0時外出執勤時，遭到17歲的無照張姓少年側面高速撞擊，當場重傷送醫，經搶救後仍腦幹衰竭，預計將於明（4日）拔管。立法委員葉毓蘭在臉書PO文感嘆，今天到加護病房探視庭豪，陪著楊媽媽一起呼喚，要他趕快醒來，但加護病房的主任上午檢測後，確認庭豪的腦幹已經完全沒有功能了，「就像豆腐掉到地上，碎了！」

楊姓員警到樹林派出所服務僅10個月，2日凌晨與同仁騎著警用機車前往三多地區支援打架糾紛，不料行經大安路、俊英街口時，卻遭到無照的張姓少年自側面撞上，當場連人帶車噴飛，不但全身多處骨折，頭部也嚴重受創，經送往醫院搶救後昏迷指數僅3。

▲▼21歲楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片，與家人感情很好，楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲楊庭豪2日凌晨騎著警用機車外出執行勤務，不料卻遭無照少年撞飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

「今天真是個令人感傷的星期一，淒風苦雨！」立法委員葉毓蘭在臉書PO文，表示稍早前往亞東醫院探視遭撞的員警楊庭豪，「我進了加護病房去看年輕的庭豪，就像熟睡中的孩子，他很帥地躺在那裏。我陪著庭豪媽媽向他呼喚，要庭豪加油，趕快醒過來！」

但加護病房的主任卻告知家屬，今天上午再檢測確認庭豪的腦幹，發現已經完全沒有功能了，「就像豆腐掉到地上，碎了！」葉毓蘭感嘆，「好熟悉的說法，就像當年柯P像我敘述他的愛徒曾御慈醫師，在斑馬線上被撞到時，外表沒有什麼外傷，但是『腦已經像豆腐掉到地上，碎了！』這樣連救回來當植物人的機會都沒有了，因為腦幹完全失去功能後，連自主呼吸都沒辦法做到，楊媽媽的傷痛可想而知。」

▲▼21歲楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片，與家人感情很好，楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲楊庭豪從小立志從警，不料卻在外出執勤途中發生意外。（圖／翻攝楊庭豪臉書）

葉毓蘭表示，楊媽媽是一個無比偉大又堅強的母親，「既要為兒子爭取任何存活希望，但又不願兒子受苦。楊媽媽說，庭豪從小到大沒有使用過健保卡，我向她提起王黃冠鈞的例子：23歲的王黃冠鈞，還來不及正式任職，就在國道警察局實習時被撞殞命。冠鈞的犧牲，換來了高速公路局為國道警察租用防撞車，也為國道警察爭取到些微的危險加給。楊爸爸、楊媽媽稍早簽署了庭豪的器官捐贈同意書，很了不起。我要在立法院提案修法，希望比照酒駕修法的精神，提高無照駕駛致人於死的刑責，也要對未成年人的無照駕駛肇事致人死傷，追究家長與車輛所有人的責任，楊庭豪不能白白犧牲。」

▼肇事的17歲張姓少年今上午在母親的陪同下前往加護病房下跪磕頭。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無照少年撞飛21歲員警，今3日與母親到醫院下跪磕頭。（圖／記者陳以昇翻攝）

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ET快訊
21歲警「腦幹失去功能」明拔管　她曝傷況：像豆腐掉地上，碎了
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21歲警遭撞「預計明天拔管」　家屬簽器官捐贈同意書
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