辦公室主任成收押第一人！趙正宇涉收賄施壓變更地目　北院裁定100萬交保

▲無黨籍立委趙正宇，涉嫌收賄施壓替業者變更地目，北院裁定100萬交保。（合成圖／記者游宗樺攝、沈繼昌翻攝）

記者羅志華／台北報導

國會多名立委涉嫌收賄，檢方聲押4名現任、1名卸任立委創司法紀錄，其中殯葬業者鍾克信、陳明瀚，涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出，檢調更從趙正宇家中搜出現金逾920萬元；檢方諭令鍾、陳交保後，聲押趙正宇及辦公室主任林家麒，北院2日裁定林家麒羈押禁見、趙正宇100萬元交保。

【21:52更新】趙正宇遭北院裁定100萬元交保，檢方對此即時抗告。

檢調偵查本件國會收賄疑雲，共約談63人，並將其中23名列為被告，包含前太流董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌賄絡立委蘇震清、陳超明、廖國棟、時代力量主席徐永明，及另案殯葬業者涉嫌賄絡趙正宇，施壓營建署更改將名下土地劃出陽明山國家公園，兩案涉案金額達4000萬元。

寶塚生命負責人陳明瀚、展雲企業負責人鍾克信，涉嫌透過郭克銘仲介行賄立委，企圖將土地變更地目、要劃出陽明山國家公園，之後也順利得逞；檢方於1日訊問鍾、陳後，分別諭令2人以100萬、30萬交保，並聲押趙正宇及辦公室主任林家麒，獲北院裁定羈押禁見，成涉賄案第一人。