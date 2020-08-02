趙正宇被爆收賄　孫大千：越大方的立委吃像越難看

▲對於趙正宇涉嫌收賄，孫大千認為越大方的立委吃像越難看。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者黃巈禾／台北報導

無黨籍桃園市第六選區立委趙正宇爆出向2家殯葬業者收賄上千萬元，並向營建署施壓變更地目。對此，趙正宇的昔日對手、前國民黨立委孫大千認為，「羊毛出在羊身上」，這是千古不變的道理，越大方的立委吃像越難看。

孫大千2日在臉書表示，在過去擔任立委的14年當中，因為堅持不買票、不請客、不送禮、不綁樁，總是被部分短視的選民批評為，全世界最小氣的立委。

孫大千指出，2016年立委選舉時，因沒贊助社團活動，社團幹部明白告訴他的助理，不歡迎他們到現場來發文宣品，甚至粗魯的把已放在桌上的文宣品掃落地上。

孫大千提到，有一位相交十年的社團會長，過去家裡頭大小的問題都是他來服務，只因為他沒辦法在每一次辦活動時都包個幾千塊錢的紅包，最後轉向支持一位她口中「最大方」的候選人。

孫大千提及，大溪的某一位民進黨前議員，在他落選後，還落井下石的在自己FB上嘲諷，他之所以落選就是因為太小氣，不知道選民有沒有想過，立委的收入有限，大方慷慨立委要如何把錢賺回來？

孫大千還說，感謝檢調單位的鍥而不捨，讓許多沒有向惡質選風屈服的政治人物相信，「我們長久以來的堅持是值得的」。

趙正宇曾是國民黨黃復興黨部黨員，2014年在國民黨初選中落敗，隨以無黨籍身分參選桃園市第三選區（八德區）議員，並以第一高票當選連任。2016年角逐桃園市第六選區立委選舉，最後以768票之差險勝國民黨對手孫大千，2020年擊敗代表國民黨收復失土的陳學聖。如今，趙正宇卻深陷收賄風波，震驚地方人士和支持者。

殯葬業者鍾克信、陳明瀚，涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出，檢調更從趙正宇家中搜出現金逾920萬元；檢方諭令鍾克信、陳明瀚交保後，聲押趙正宇及辦公室主任林家麒，北院2日裁定林家麒羈押禁見。