樹林警凌晨執勤「遭無照少年撞飛」命危！徐國勇探視…媽痛哭：那麼努力幹什麼

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市樹林派出所楊姓員警（21歲）凌晨0時許外出前往三多地區支援打架案件，不料行經大安路、俊英街口時卻遭到無照騎車的17歲張姓少年高速撞上，導致全身多處骨折、腦出血，目前仍在加護病房急救。楊員媽媽接獲通知趕抵醫院時泣不成聲，落淚痛哭「他才21歲、21歲耶，還這麼年輕！」內政部長徐國勇稍早也到醫院探視，並慰問傷者家屬。

警方初步了解，楊員擔服2日凌晨0至2時備勤勤務，期間與同仁騎乘警用機車外出前往三多地區支援打架糾紛，不料行經大安路、俊英街口時卻發生意外。監視器畫面拍下，當時楊員開啟警笛及警示燈，並與另外2名同仁、共3部機車行經路口，第一部機車順利通過，但騎在中間的楊員經過路口時，卻遭到張姓少年高速撞上，當場連人帶車噴飛，而張姓少年也慘摔倒地。

▲張姓少年行經路口時高速撞上外出執勤的楊姓員警。（圖／記者陳以昇翻攝）

救護人員獲報趕抵現場時，楊員一度失去生命跡象，經初步檢視，發現其頭部重創、且全身多處骨折，救護人員當即施以CPR，並送往亞東醫院急救，所幸經搶救後恢復心跳，但目前仍處於昏迷狀態，尚未脫離險境，現仍在加護病房搶救中；而張姓少年在撞擊後意識清楚，酒測值為0，經就醫後並無大礙，由於其未滿18歲，警方後續將依無照駕駛開罰究責。

楊員母親接獲噩耗後不敢置信，醫院探視時一度泣不成聲，痛心大哭「他才21歲、21歲耶！還這麼年輕！那麼努力幹什麼？」而內政部長徐國勇稍早也到醫院探訪，並清拍肩膀給予楊員家屬安慰、支持。據了解，楊員為警專36期畢業，在樹林派出所服務還未滿一年，沒想到卻在凌晨執勤時發生意外，目前確切肇因、責任歸屬，仍待調查後釐清。

▼楊員母親接獲通知趕往醫院，哭到不能自已。（圖／記者陳以昇翻攝）