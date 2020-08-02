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機車騎哪裡才安全！　網曝「這樣騎」離死神最接近：容易被輾死

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▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣許多人把機車當主要交通工具。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

近日多起汽車駕駛未注意路況開車門，導致機車騎車來不及閃避而發生車禍，一名網友好奇詢問，「機車是不是騎在混合車道的中間最安全」。貼文發出後，許多機車騎士紛紛分享自己的經驗，其中最多人提到「機車慢車道」是離死神最近的地方。

原PO在PTT發文，馬路的最右邊幾乎都是機車慢車道的專區，但因為慢車道離人行道很近，經常會發生意外，「機車是不是直接騎在混合車道的中間最安全，不亂鑽，非必要不要靠右騎，直接騎在混合車道中間」，如此一來，可以避免四種情況，「路邊並排停車卡在前面、路邊違停或臨停、突然開車門的爛駕駛、公車靠邊停擋在前面」，綜合以上的意外事件，他認為，「機車騎在混合車道中間才是最安全的？」

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲多數人認為，機車靠右騎發生意外的機率較高。（圖／記者季相儒攝）

貼文一出後，網友們紛紛留言表示，「騎在中間最危險因子，只有後面的逼你車」、「開車最安全啦，換四輪吧」、「在台灣還是別上路了」、「騎路中間被前後車夾殺，內側禁行機車是常識」、「臺灣騎哪裡都危險」、「騎車、開車要長眼才是安全的，不長眼在哪邊騎都會出事」。

許多騎士紛紛表示「騎右邊」，發生事故的機率對高，「本來就該騎車道中間，路邊慢車道根本不能騎機車」、「慢車道本來就是給牛車跟腳踏車走的」、「真的靠路邊危險」、「騎右側路邊危險狀況多，可能為了閃避而切入內車道」、「公車快速切進站，駕駛反應不及容易被輾死」、「一堆小黃忽然爆衝停在路邊車道，為什麼還有人覺得機車騎路邊好安全」。

根據《道路交通安全規則》，機車在未劃分快慢車道之道路，應在最外側二車道行駛；單行道應在最左、右側車道行駛。在已劃分快慢車道之道路，雙向道路應在最外側快車道，及慢車道行駛；單行道道路應在慢車道及與慢車道相鄰之快車道行駛，且變換車道時，應讓直行車先行。

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