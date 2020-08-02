　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後跨欄下水...中年男捲能高瀑布激流！「不斷翻滾」喪命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子酒後跳下能高瀑布溺水，警消救援最後仍不ˋ身亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子酒後跳下能高瀑布溺水，警消救援送醫最後仍不治身亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

戲水消暑要當心！謝姓男子1日與朋友到埔里鎮能高瀑布玩水，酒後竟獨自跨欄下水，遭激流捲入。消防隊雖立刻將人救起並送醫，最後仍宣告不治。消防隊呼籲，民眾玩水務必到安全水域，以免發生憾事。

南投縣消防局1日下午獲報，埔里鎮能高瀑布有一人溺水，急需救援。消防隊立刻出動人車到場，發現下方沉沙池有一人遭激流捲入，不斷翻滾。由於水勢強勁，消防人員也不敢大意，3人著裝小心翼翼下去，最後用繩索順利將46歲謝姓男子救起，只是他已無生命徵象，經送醫急救後仍宣告不治。

▲▼男子酒後跳下能高瀑布溺水，警消救援最後仍不ˋ身亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲能高瀑布水流湍急，消防隊小心翼翼下水。（圖／記者李忠憲翻攝）

據悉，謝男事發前與友人原在瀑布下方約500公的「能高親水公園」玩水，他飲酒後自己往上走到瀑布，疑似自跨欄杆下水，遭激流捲入。登山民眾發現沉砂池旁有雙拖鞋，感到不對勁，查看才發現有人在水裡。

消防隊表示，能高瀑布下方沉砂池是水農田水利會設置，用來農業灌溉。瀑布夏季豐水期下沖水量大，水流碰到沉砂池壁會向兩側倒流，如果下水很容易被激流捲入難以脫身，因此已列為危險水域，現場也有設置禁止玩水告示。呼籲民眾玩水消暑，一定要到安全地方，以免發生憾事。

淡斑、保濕、勻亮肌膚

【更多新聞】

又爆鉛中毒！　台中婦腹痛+骨頭痛　衛生局：該診所病患盡速抽血檢查

影／染疫工程師足跡包括台中　衛生局：積極配合辦理接觸者採檢及居家隔離

帶女友續攤點菜竟起酒瘋　台中男塑膠椅狂砸釀2傷...2友勸架也被拖下水

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／比利時工程師匡列199人　54人檢驗結果出爐
比利時工程師「接觸者匡列」比彰化少　莊人祥揭關鍵原因
快訊／再增1例境外移入「從這國返台」　累計475例
LIVE／又+1！全台確診人數達475例　指揮中心14時說明
快訊／輕颱哈格比逼近！8縣市大雨特報　北部「越晚雨越大」
嫩妹腿布滿藍色蜘蛛網...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫曝：第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

哈格比颱風將帶來大風浪　宜蘭消防勸離海邊戲水客

立委收賄醜聞／李恆隆到處抱怨「公關費太貴」　引檢調介入偵辦

姪子經營地下匯兌撈飽飽　叔借錢不成怒檢舉：我可正大光明拿獎金

抓到了！　恆春星砂灣違規採捕水產　潛水客挨罰3千元

快訊／害前議長1家4口鉛中毒！　台中知名中醫院長遭勒令停診1個月

酒後跨欄下水...中年男捲能高瀑布激流！「不斷翻滾」喪命

跳活水湖勇救溺水妹！帥教官上岸自拍卻遇「詭異黃衣女孩」…秒愣：祢別嚇我

舉重冠軍幫清校園「遭樹木壓傷癱瘓」　提國賠2千萬遭駁回

國中生街頭遭同伴「安全帽毆打、罰半蹲」　警察來了...辯朋友間玩鬧

台南逆孫「畫小丑妝」縱火燒阿公…紅色假髮掉家門口！落網悲曝報復原因

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

哈格比颱風將帶來大風浪　宜蘭消防勸離海邊戲水客

立委收賄醜聞／李恆隆到處抱怨「公關費太貴」　引檢調介入偵辦

姪子經營地下匯兌撈飽飽　叔借錢不成怒檢舉：我可正大光明拿獎金

抓到了！　恆春星砂灣違規採捕水產　潛水客挨罰3千元

快訊／害前議長1家4口鉛中毒！　台中知名中醫院長遭勒令停診1個月

酒後跨欄下水...中年男捲能高瀑布激流！「不斷翻滾」喪命

跳活水湖勇救溺水妹！帥教官上岸自拍卻遇「詭異黃衣女孩」…秒愣：祢別嚇我

舉重冠軍幫清校園「遭樹木壓傷癱瘓」　提國賠2千萬遭駁回

國中生街頭遭同伴「安全帽毆打、罰半蹲」　警察來了...辯朋友間玩鬧

台南逆孫「畫小丑妝」縱火燒阿公…紅色假髮掉家門口！落網悲曝報復原因

恐怖注意※徐睿知生母正面曝光「笑得超毛」！出現10集老面孔變臉...反轉結尾爆雞皮

羅瑞轟33分力壓詹皇　衛冕軍暴龍賞湖人復賽首敗

香港公立醫院「即將爆滿」　緊急啟用「方艙醫院」備2000床位

比利時工程師已匡列199人　莊人祥：目前54人採檢陰性

卸妝清潔同時更滋潤養膚！4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品

颱風外圍環流掀2米高長浪　墾丁沙灘插紅旗禁戲水…遊客難掩失望

素顏近照「氣色眼神都怪怪的」嚇到網友！　范瑋琪不認憔悴：頂著呢放心

南部調查局男學員疑接觸確診移工！　莊人祥：誤傳

黨員大會已破2千人入場！柯文哲：一路跌跌撞撞、把該做的做完

比利時工程師「接觸者匡列」比彰化少？莊人祥揭關鍵原因！

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

社會熱門新聞

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

即／新莊男「台1線中山高架」墜落5米

男自淋汽油證明「我愛妳」！全身起火燒焦哀號：女友點的

快訊／樹林警凌晨出勤…遭無照少年撞擊命危

銘傳女大生送醫不治！平溪嶺腳瀑布遊玩溺水

台南男分屍女友三審再逃死　姊姊爆哭

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

竹聯信堂專收年輕小弟　桃園打到花蓮

畫面曝！大貨車停路邊　姊妹雙載猛撞後斗…姊重傷亡

夫夫偷吃逾20年周旋3女　元配怒告求償百萬

逆孫「畫小丑妝」縱火！落網悲曝報復原因

即／南港輪胎新豐廠深夜大火

兒國道飆時速176遭吊牌3月　母上班沒車求情遭打臉

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

更多熱門

相關新聞

南投10間隱身山裡的必訪美食

南投10間隱身山裡的必訪美食

景觀一間比一間美！原來南投有這麼多美景，巧克力、茶葉、甜點觀光工廠都是好吃好玩的必訪景點，美食就隱藏在裡面啦！

6歲童第一天學游泳　「掙扎10分鐘溺斃」沒人發現

6歲童第一天學游泳　「掙扎10分鐘溺斃」沒人發現

父女騎車遭擊落！她一動作自保成功

父女騎車遭擊落！她一動作自保成功

即／平溪嶺腳瀑布　22歲外籍女大生亡

即／平溪嶺腳瀑布　22歲外籍女大生亡

全台唯一「登輝路」在這裡！

全台唯一「登輝路」在這裡！

關鍵字：

溺水能高瀑布埔里南投

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

輕颱哈格比到家門口還會再增強

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面