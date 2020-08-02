酒後跨欄下水...中年男捲能高瀑布激流！「不斷翻滾」喪命

▲男子酒後跳下能高瀑布溺水，警消救援送醫最後仍不治身亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

戲水消暑要當心！謝姓男子1日與朋友到埔里鎮能高瀑布玩水，酒後竟獨自跨欄下水，遭激流捲入。消防隊雖立刻將人救起並送醫，最後仍宣告不治。消防隊呼籲，民眾玩水務必到安全水域，以免發生憾事。

南投縣消防局1日下午獲報，埔里鎮能高瀑布有一人溺水，急需救援。消防隊立刻出動人車到場，發現下方沉沙池有一人遭激流捲入，不斷翻滾。由於水勢強勁，消防人員也不敢大意，3人著裝小心翼翼下去，最後用繩索順利將46歲謝姓男子救起，只是他已無生命徵象，經送醫急救後仍宣告不治。

▲能高瀑布水流湍急，消防隊小心翼翼下水。（圖／記者李忠憲翻攝）

據悉，謝男事發前與友人原在瀑布下方約500公的「能高親水公園」玩水，他飲酒後自己往上走到瀑布，疑似自跨欄杆下水，遭激流捲入。登山民眾發現沉砂池旁有雙拖鞋，感到不對勁，查看才發現有人在水裡。

消防隊表示，能高瀑布下方沉砂池是水農田水利會設置，用來農業灌溉。瀑布夏季豐水期下沖水量大，水流碰到沉砂池壁會向兩側倒流，如果下水很容易被激流捲入難以脫身，因此已列為危險水域，現場也有設置禁止玩水告示。呼籲民眾玩水消暑，一定要到安全地方，以免發生憾事。

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