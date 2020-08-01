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騎車一半慘遭「車門衝撞」！父親重摔昏迷…空手道妹「開大招」自保

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▲父女慘遭車門Gank，差點被貨車輾過。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

南投縣草屯鎮的洪姓男子日前騎車載女兒，行經碧山路時遇到「突然開車門」的休旅車，導致2人慘摔，險遭後方貨車輾過，所幸沒有發生憾事。而事件發生當下，洪男當場昏迷，一度失去意識，女兒則靠了一招「密技」自保，只受了輕傷，立刻就爬起來關心父親。

當時洪男載著女兒行經該路段，一旁的休旅車突然開車門，導致2人閃避不及，擦撞車門，接著向前噴飛，慘摔在地。後方小貨車見狀，趕緊打方向盤，往對向車道閃去，才躲過重摔在地的2人。

▲▼父女慘遭車門Gank。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲父女慘遭車門Gank，空手道妹開大招保命。（圖／翻攝《東森新聞》）

依據影片畫面，2人擦撞車門，立刻往前摔去，騎乘車輛也向前滑行很長一段距離，可見力道之大。洪男重摔在地，當場昏迷，一度失去意識，女兒落地後則立刻翻滾卸力，滾了2圈後又站了起來，趕緊跑上前關心父親。

而洪姓女兒之所以會落地翻滾，是因為平時有在練空手道，身法早已駕輕就熟，剛摔倒在地就伸手卸力，接著保護頭部、滾一圈，確保頭部不會受到撞擊，僅有四肢輕微擦傷。

休旅車駕駛未查看來車，貿然開車門，導致2人險些被輾過，將吃上未注意車況的罰單，會被處以1200元到3600元的罰鍰，所幸洪男送醫無大礙、洪小妹僅有四肢擦挫傷。

 

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