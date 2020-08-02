6歲童第一天學游泳...「掙扎10分鐘溺斃」沒人發現！　家屬控：沒救生員

實習記者陳妙津／綜合報導

江蘇省宿遷6歲男童天天（化名）日前上游泳課卻不慎溺水昏迷，經送醫搶救後不治身亡，事後家屬調閱游泳館監視器後卻發現，出事時教練並未清點班上人數，且天天在用池內掙扎了近10分鐘，距離最近的成人僅2公尺遠，卻完全沒人發現異狀及時搶救，以致天天最終不幸身亡，讓家屬完全不能接受。





▲6歲男童上游泳課。（圖／翻攝自現代快報）



據《現代快報》報導，天天暑假過後便要上小一，因此被媽媽送至離家不遠的健身俱樂部上游泳課，未料上月18日當晚7點下課時，卻遲遲不見天天身影，心急的媽媽原想入內找尋，卻遭館方已「家長不能入內」為由阻止，只好請櫃檯人員到更衣室找，但卻仍不見天天蹤影。

▲天天姑姑難過述說經過。（圖／翻攝自現代快報）



媽媽在泳池附近焦急來回4次後，一個不忍心的工作人員才陪伴入內尋找，恰巧碰上天天的教練。對方卻表示，7點下課後便出去帶第二批學員了，也不清楚天天下落，隨即也朝泳池喊了數聲天天的名字，見沒有回應後又請媽媽到更衣室找尋，但仍找不著孩子。

▲天天被發現時已經無呼吸。（圖／翻攝自現代快報）



天天媽媽感覺不對，要求調閱監視器畫面，此時天天舅舅也趕到現場找尋，不久後便哭著跑出對姊姊表示「孩子找到了，已經漂上來了」，嚇得天天媽媽立刻衝入館內，卻只見天天身子彎曲臉部朝下，一動也不動地漂在水面上。

雖然立刻有旁人幫忙拍水施救，救護車也立即趕到現場，但送醫後發現天天已呈現腦死狀態，只有心跳，沒有血壓、意識、自主呼吸，醫生建議放棄治療，家屬原先想捐贈天天的器官，但經醫師檢查後才發現，天天的心臟、肺、肝臟都受損嚴重，無法捐贈，最終天天經搶救無效後，心臟停止跳動，正式宣告死亡。

▲天天伯父不能接受游泳池工作人員疏失。（圖／翻攝自現代快報）



事發後天天的伯父張先春又回到泳池查看了監視器畫面，指出天天在課後本來已經上岸，但不知為何又折返回去，最後慢慢滑到深水區，而教練卻並未清點人數，直接帶著其他上岸的小朋友們去更衣室，在沒人注意的情況下，天天開始在泳池內掙扎近10分鐘後，便浮在水面上完全不動了，當時最近的成人距離天天僅2公尺距離，水中也還有人在游泳，卻全沒人發現天天的異狀。

張先春說，家屬完全能理解館內吵雜，所以一時沒注意到天天，但不能接受教練沒有清點人數，以及偌大場館竟沒有一名救生員或巡場保全，表示「孩子第一天學游泳，身上沒有任何防護措施，太危險了」，希望相關單位能對此調查，並呼籲其他泳池應做好防護，避免出現相同悲劇。目前警方已經在游泳館外拉起封鎖線，暫時關閉場館，對案件進行調查中。

體育署呼籲學校和家長務必注意學生動向，夏日玩水不玩命，一定要慎選戲水場所，提醒學生「防溺十招」，包括「五不」：不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧，以及「五要」：要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心，以保障生命的安全。