全台唯一「登輝路」在這裡！曾被要求改名　「擁李派」集氣保住

▲南投縣草屯鎮登輝路。（圖／翻攝自google map）

記者施怡妏／綜合報導

前總統李登輝30日病逝，享耆壽98歲，出生於新北市三芝的他，在擔任總統期間，政府曾在淡水開闢一條道路，稱之為「淡金公路」，當地居民也稱這條路為「登輝大道」，其中的橋梁金龍橋，正是以父親李金龍的名字命名，但登輝大道並不是官方正式的名稱，真正的「登輝路」位於南投縣草屯鎮。

為了紀念國家偉大的人物，經常會以這些人物的名字設為路名，例如：中山路、中正路、經國路...等，其中有一條登輝路，位於南投縣草屯鎮。草屯鎮登輝路連接中正路和玉屏路，全長共2.1公里。1994年台灣省長開放民選，當時草屯鎮長賴忠政力挺宋楚瑜，在宋楚瑜當選後沒多久，就開闢一條道路，賴忠政將此道路命名為「楚瑜路」。

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▲前總統李登輝30日病逝於台北榮總，享耆壽98歲 。（圖／ETtoday新聞雲）

但後來此道路改名為「登輝路」，草屯鎮代表示，「楚瑜」的台語諧音像「滑倒」，新開的道路一通車就「楚瑜」，聽起來很不吉利，於是建議賴忠政更改道路名，因此就用前省主席的李登輝的名字命名，稱為「登輝路」。

後來李登輝籌組「台聯黨」，南投縣新黨縣議員張經魁認為，登輝路的名稱不雅，要求更改名稱。地方聚會人士討論過後，因為當時「擁李派」的鎮民佔處於優勢，才保住路名不被更改。