徐永明曾威脅「送監牢」…爆收賄案後　李來希諷：這是什麼時代力量？錢嗎？

▲ 徐永明 。（圖／記者游宗樺攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院立委爆出集體收賄案，其中時代力量黨主席徐永明也涉入案件，最令人感到吃驚。對此，全國公務人員協會前理事長李來希2日於臉書發文諷刺，「這是什麼樣的時代力量？錢嗎？」

李來希提到，這幾年時代力量主要幹部為了所謂的年金改革，一而再再而三的羞辱軍公教人員，「這裡面最具代表性的人物就是徐Xx，什麼樣的髒話都出籠，而且一再告發軍公教人員代表，幾次威脅要把我送入監牢」，甚至連自己違規停車被媒體踢爆，還反過頭威脅本人洩漏個資，一付正義凜然的模樣，讓人作嘔，迄今還一直等他來告。

而徐永明爆出收賄案後已遭羈押禁見，黨部也將他停權處分。李來希則諷刺，真是讓人不勝唏噓，原來一切的一切都是在演戲，在白花花的鈔票面前，都是假的，都是那麼不堪，時代力量啊時代力量！這是什麼樣的時代力量？錢嗎？

近日爆發SOGO經營權之爭、陽明山土地變更案，北檢7月31日深夜約談民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、時力主席徐永明、無黨籍立委趙正宇、前立委陳唐山等人，訊後聲押禁見4名現任立委、1名黨主席。

由於時力主席徐永明、副秘書長林鈺傑被列為調查對象，時代力量1日晚間召開臨時決策會，要求林到場說明，並決議即日起停止徐永明、林鈺傑的職務，由邱顯智擔任代理黨主席，將提案建請決策委員會總辭。

其他人也看了這些...

►「對不起，讓你們失望了」 邱顯智：將提案建請決策委員會總辭

►徐永明涉貪遭時力停權 黃國昌支持：請檢調徹查到底

►時力決議停止徐永明職務 推選邱顯智擔任代理主席

更多熱門新聞...

►徐永明涉貪遭時代力量停權 黨內議論...去年的今天林昶佐退黨

►黨主席涉貪！時力議員重砲開嗆徐永明：停職接受調查

►徐永明疑涉收賄遭檢調搜索 時力晚間緊急開會決議：最高標準檢視

►振興一下我們的美麗