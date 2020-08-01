　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳唐山涉貪「一點也不意外」！地表最強里長陳永和：這一天等很久了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前立委陳唐山涉嫌重大。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢調大動作查SOGO收賄案，86歲民進黨前立委陳唐山也在約談之列，（圖／記者劉昌松攝）

記者林悅／台南報導

檢調大動作查SOGO收賄案，86歲民進黨前立委陳唐山也在約談之列，檢察官複訊後，諭令陳唐山新台幣50萬元交保，「地表最強里長」台南市龍崎區前牛埔里長陳永和，得知陳唐山涉嫌收賄 ，直言：「我等這一天等很久了！」

陳永和指出，台南龍崎與牛埔20多年來無法發展，就是陳唐山引進「龍崎掩場場」，當時陳唐山說要解決台南縣中小企業廢棄物問題，與退輔會要強行在龍崎設大型事業廢棄物掩埋場，卻是不顧台南好山好水將完全毀滅，他挺身而出極力阻止。

▲台南市龍崎區前牛埔里長陳永和，在報導截圖上留言：「我等這一天等很久了！」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市龍崎區前牛埔里長陳永和，在報導截圖上留言：「我等這一天等很久了！」。（圖／記者林悅翻攝）

陳永和說，當年他說出真相，批評陳唐山種種不是之處，但是很多人卻都深信陳唐山不可能這樣，都認為是他在無的放矢，都不相信他說的事實，反過頭來一直在罵他，這點令他很不服氣，也難以接受。

陳永和說，陳唐山涉貪讓很多人大感意外，但他個人一點也不覺得意外，因為陳唐山做的事，總會有這麼一天。別人退休過得很好，他卻為這塊土地打拼數十年，到現在還在努力，陳永和提醒民眾，政治人物說一套做一套，老百姓不能只看表面。

陳永和強調，他早上看到陳唐山涉賄的消息，心中只有一句話：「我等這一天等很久了」，終於還他當年的清白與公道。

據了解，國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、時力黨主席徐永明、前立委陳唐山等人，涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭、土地變更案。北檢31日深夜約談涉案立委與業者，訊後認為前立委陳唐山涉貪污收賄罪嫌重大、無收押必要，諭令其50萬元交保。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

ET快訊
染疫工程師足跡遍4縣市！彰化衛生局「匡列371人」...運將
冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞
破天荒！蘇震清等4名現任立委、徐永明收賄全遭聲押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

李眉蓁狂打預算+負債　陳其邁反譏「事實與數字引用錯誤」：很遺憾

陳唐山涉貪「一點也不意外」！地表最強里長陳永和：這一天等很久了

「沒有您，就沒有自由台灣」民眾告別李登輝　追思牆第一天就被貼滿

「單純信仰愛…」陳玉珍自創詩詞　比起「胸前」更在乎「腦中有料」

李眉蓁公開邀吳益政擔任副手　他尷尬苦笑：人帥才能被吃豆腐

李眉蓁挨批「讀稿機」！回應陳其邁「像極了愛情」：高雄是我唯一初戀

白宮發聲明：李登輝是台灣民主「耀眼典範」

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

長照產業化更重要！陳其邁：用靈活手段讓民間資金投資社會福利

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

1僧侶+2女信徒「溪邊誦經放生」 不聽路人勸...4袋細黑活體入河

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

李眉蓁狂打預算+負債　陳其邁反譏「事實與數字引用錯誤」：很遺憾

陳唐山涉貪「一點也不意外」！地表最強里長陳永和：這一天等很久了

「沒有您，就沒有自由台灣」民眾告別李登輝　追思牆第一天就被貼滿

「單純信仰愛…」陳玉珍自創詩詞　比起「胸前」更在乎「腦中有料」

李眉蓁公開邀吳益政擔任副手　他尷尬苦笑：人帥才能被吃豆腐

李眉蓁挨批「讀稿機」！回應陳其邁「像極了愛情」：高雄是我唯一初戀

白宮發聲明：李登輝是台灣民主「耀眼典範」

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

長照產業化更重要！陳其邁：用靈活手段讓民間資金投資社會福利

帶35KG杜賓犬野餐！　高級帥臉被誤認「裝置藝術」笑翻媽

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

焦凡凡甜蜜喊話：做你的後盾❤️　粉絲嗨翻拱「結婚」婁峻碩竟哭了！

仙界下凡！　夢幻「小精靈」粉嫩羽毛＋圓潤身材萌翻網

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

中職／下半季再見安頻繁　丘總：有可能球的關係

北韓軍官「三人行」笑拍性愛淫片！　沉浸女色慘遭活逮下場曝光

模擬東奧賽／開幕大雨郭婞淳宣誓　戴資穎、鄭兆村等5人點聖火

中職／張偉聖定位4號外野　猿獅教頭認證：腳速不輸陳晨威

士兵賴床被叫醒…爆氣「拿球棒狠K上官」獲緩刑！軍方認判太輕怒上訴

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

李登輝孫女李坤儀一家四口返翠山莊

李登輝病逝「鞭炮聲」原因曝光

台北賓館追思李登輝3規定可別犯

韓國瑜現身了！遠赴花蓮致哀　韓粉嗨翻

哀悼照差很大！蔡英文選圖超100分

同意李登輝拔管的是她...疼愛39年淚放手

徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時力晚間緊急開會決議：最高標準檢視

李茂生：罵李登輝「老賊」的人比狗還不如

國民黨茶壺風暴！陸淑美退群組、曾俊傑辭總召

李登輝有傳人？「5人名單」網選他

李眉蓁：我當選會找吳益政當副市長

「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

放李登輝倦容照挨批　柯文哲曝其價值

快訊／「感謝李登輝栽培」　吳敦義：為國為民，貢獻至大

更多熱門

相關新聞

快訊／藍委廖國棟看到媒體　拿包遮臉

快訊／藍委廖國棟看到媒體　拿包遮臉

立委疑似「跨黨派」集體涉貪！！國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、時力黨主席徐永明、前立委陳唐山等人竟傳出因SOGO經營權之爭，涉嫌收賄介入，目前北檢正「馬拉松式」不間斷漏夜偵辦中。廖國棟1日凌晨被移送北檢時，不發一語，手拿黑色包包遮臉，狂躲媒體鏡頭。目前陳唐山已經以50萬交保，其他人仍在調查中。

快訊／藍委陳超明：我哪有收賄啊？

快訊／藍委陳超明：我哪有收賄啊？

陳唐山涉收賄　訊後50萬交保

陳唐山涉收賄　訊後50萬交保

快訊／趙正宇疑涉貪　狼狽蓋頭閃媒體

快訊／趙正宇疑涉貪　狼狽蓋頭閃媒體

涉收賄款　檢約談趙正宇、陳唐山

涉收賄款　檢約談趙正宇、陳唐山

關鍵字：

陳唐山地表最強里長陳永和

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面