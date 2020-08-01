陳唐山涉貪「一點也不意外」！地表最強里長陳永和：這一天等很久了

▲檢調大動作查SOGO收賄案，86歲民進黨前立委陳唐山也在約談之列，（圖／記者劉昌松攝）

記者林悅／台南報導

檢調大動作查SOGO收賄案，86歲民進黨前立委陳唐山也在約談之列，檢察官複訊後，諭令陳唐山新台幣50萬元交保，「地表最強里長」台南市龍崎區前牛埔里長陳永和，得知陳唐山涉嫌收賄 ，直言：「我等這一天等很久了！」

陳永和指出，台南龍崎與牛埔20多年來無法發展，就是陳唐山引進「龍崎掩場場」，當時陳唐山說要解決台南縣中小企業廢棄物問題，與退輔會要強行在龍崎設大型事業廢棄物掩埋場，卻是不顧台南好山好水將完全毀滅，他挺身而出極力阻止。

▲台南市龍崎區前牛埔里長陳永和，在報導截圖上留言：「我等這一天等很久了！」。（圖／記者林悅翻攝）

陳永和說，當年他說出真相，批評陳唐山種種不是之處，但是很多人卻都深信陳唐山不可能這樣，都認為是他在無的放矢，都不相信他說的事實，反過頭來一直在罵他，這點令他很不服氣，也難以接受。

陳永和說，陳唐山涉貪讓很多人大感意外，但他個人一點也不覺得意外，因為陳唐山做的事，總會有這麼一天。別人退休過得很好，他卻為這塊土地打拼數十年，到現在還在努力，陳永和提醒民眾，政治人物說一套做一套，老百姓不能只看表面。

陳永和強調，他早上看到陳唐山涉賄的消息，心中只有一句話：「我等這一天等很久了」，終於還他當年的清白與公道。

據了解，國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、時力黨主席徐永明、前立委陳唐山等人，涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭、土地變更案。北檢31日深夜約談涉案立委與業者，訊後認為前立委陳唐山涉貪污收賄罪嫌重大、無收押必要，諭令其50萬元交保。

・被稱為「地表最強磨皮神器」