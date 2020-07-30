這種可以嫁！盤點「婚後最顧家」星座男Top3　第3名家事一手扛…甜到爆炸

▲想要擁有一個顧家的好老公嗎？參考這些星座就對了。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

年輕女生的擇偶條件，大多圍繞著高富帥，但真的等到走入婚姻時才悔不當初的也大有人在，究竟哪些人在婚後會是顧家、愛家，為了守護避風港而奮不顧身呢？你可睜大眼睛看看。大陸占星網站《星座屋》就統整出12星座「最顧家排行榜」，有些人願意把大把時間花在家庭中，為另一半分憂解勞，想以結婚為前提交往的你，不妨參考一下吧。

第3名：牡羊座

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別看牡羊男平時個性大喇喇，又有點神經大條，事實上對於家庭的照顧他們想得比誰都周到，勇於表達自己對「家」的想像與想法，只為了打造心目中完美的家的模樣。此外，牡羊男肯花時間與心思投入家庭，並主動為另一半做家事，不僅顧家，也是貼心的好男人。

第2名：金牛座

一向給人穩重、踏實印象的金牛男，滿出來的安全感更是不用說！結婚後的牛牛們萬事以家庭為重，願意投入很多時間，並且把另一半都放在第一位，無論上刀山下油鍋，都會完成你所交代的每件事。即使自己偶爾有不開心的時候，也會強忍心中不在家裡表現出來，就怕毀了家中歡樂的氛圍。





▲巨蟹男愛家眾所皆知，不僅愛妻，對子女也是百般呵護。（圖／達志／示意圖）

第1名：巨蟹座

顧家排行榜的冠軍大家一定不意外，巨蟹座不論男女都是如此，尤其巨蟹男非常疼愛、寵愛老婆，萬事細細照料，即使結婚了也能讓你享受被捧在手掌心疼愛的感覺；對於子女，下了班再累也會花時間陪伴、教育他們，不會讓另一半太勞累。只能說嫁給巨蟹男，婚後一定幸福到翻天。