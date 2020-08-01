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這「3生肖」8月發大財！喜逢貴人相助「財富說來就來」

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中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲「3生肖」8月份紫氣東來、貴人登門，事業紅火發大財。（圖／www.pakutaso.com）

實習記者劉雪兒／綜合報導

8月來了，12生肖的運勢如何呢？專寫生肖命理、擁有近2.4億觀看人次的《搜狐星座小知識》特別分享，8月這「3生肖」「雞、猴、狗」不但紫氣東來、貴人登門，事業上更是紅火發大財，雖然可能會有小人出現，所幸貴人及時出手相助，掃清了所有的障礙，事業發展步步高升，只要穩定自己運勢發展上的好運，就有機會讓自己的旺運延續到年底。

生肖雞
屬雞的人領悟能力非常強，且圓滑伶俐，8月祥雲天上繞，審辨官得「祿存」吉星照耀，屆時運勢攀升財路大開，招財進財，把握好運，富貴說到就到。此外，事業上早期積攢的人脈也開始發揮，往後諸事發展順利，8月不止行大運，還發大財！日子開始有錢不難，有貴人幫助，定能順利拔得頭籌。

請繼續往下閱讀...

▲▼雞頭（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲恭喜屬雞的人8月以後，財富說來就來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生肖猴
屬猴的人，8月前運勢並不甚理想，每當好運來時，總會引起小人的羨慕嫉妒，進而遭到暗中破壞，工作方面一步三搖，事業根基不穩，因此難有好的作為。好在進入8月以後，會有貴人及時出手相助，讓屬猴朋友的運勢直線上升，良機湧現，好運擋都擋不住，在工作上貴人掃清了所有的障礙，事業發展步步高升，財富收獲企穩上升，財如流水奔流不息。不過，要小心不要聽信他人介紹的高回報高利益的投資，以免得不償失。

▲▼猴子、母猴、公猴、獼猴。（圖／取自pixabay）

▲屬猴的人8月以後好運擋不住。（示意圖／取自免費圖庫Pickpik）

生肖狗
屬狗朋友的8月運勢上漲幅度，也是相當明顯的，尤其是財富運勢漲幅位於漲幅榜次席，紫氣東來，貴人登門，運勢發展駛上了快車道；在事業的發展上，貴人鋪平了事業發展的道路，障礙全無，良機不斷湧現，心想事成，事事稱心如意，工作上捷報頻傳；財富收獲上更是令人欣喜，尤其是70年、82年屬狗的朋友錢袋子會瞬間鼓起來，遙遙領先，正財上漲的幅度相當的明顯，上升的高度超過個人現象。偏財上還算可以，看準了再行動，只要穩定自己運勢發展上的好運，就有機會讓自己的旺運延續到年底。

▲狗狗示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屬狗的朋友財運領先群雄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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