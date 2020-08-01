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讓球賽人生雙贏　永康警辦鬥牛賽宣導青少年遠離犯罪

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▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局2020年暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，8月1日在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球儀式後即展開激烈比賽；此次比賽分高男、國男、高女、國女等四組，共83隊249人參賽，比賽採單淘汰制，各組取前4名，依比賽名次頒發獎盃以資鼓勵。

▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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今年青春專案執行重點為：「淨化成長環境」、「防制被害」及「犯罪預防宣導」為三大工作主軸，並規劃「少年防制毒害」、「避免遭色情行業利用」、「查訪妨害身心場所」、「強化水域防溺」、「職安及防詐宣導」及「網路創意行銷」六大工作重點。

▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局舉辦此活動，是為避免暑假期間青少年從事犯罪或被害及吸食毒品、詐欺或遭性剝削案件情事發生，以提供一個「孩子開心、家長安心」的優質暑期環境；並鼓勵青少年在暑假期間從事正當休閒及體育活動，希望青少年藉籃球運動鍛練強健體魄，增進良好的人際互動關係。

▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在活動開始前由及永康分局長呂世明宣導青春專案工作重點，提醒學子注意打工求職安全、水域活動安全、妨害身心場所、防制少年犯罪被害、避免兒少遭受性剝削、反詐欺等，亦將加強查緝製造、運輸、販賣毒品予少年案件及反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力、反援交等案例宣導，以降低少年犯罪，把他們引導走向正途，讓少年能夠有平安快樂的暑假，此次參與活動之學生家長均支持贊同多多舉辦相關活動，而獲得家長的認同及少年熱烈參加這才是舉辦此活動之最大用意。

▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參賽隊伍在高溫下揮汗鏖戰，個個拼勁十足，傳球、補防、走位動作敏捷，展現活力與健康形象。各隊除了比球技，隊名也別出心裁，諸如「滷肉飯加滷蛋」、「珍奶不加珍珠」、「星斗漂漂拳」、「糟老頭」、「飛天麵神教」等，增添比賽輕鬆氣氛。最後由副分局長王民安代表頒發各組前4名隊伍，順利圓滿結束。

▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局暑期青春專案「校園反毒」少年3對3籃球賽，在台南市立永康國民中學熱力開打，永康分局長呂世明與校長童文志共同主持開幕及開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高男組：第1名小三元（台南高工）、第2名糟老頭（大灣高中）、第3名我就爛（南大附中）、第4名黃羿樺（南大附中）；高女組：第1名欸隊名啦（長榮女中）、第2名氣質約打球（南大附中）、第3名紅燒獅子頭（台南高工）、第4名屏平凌奶（南大附中）；國男組：第1名永永永永永康（永康國中）、第2名滷肉飯加滷蛋（永康國中）、第3名絕殺球（永仁高中）、第4名永康康康康康（永康國中）；國女組：第1名大灣B（大灣國中）、第2名最後的默契（永康國中）、第3名大灣A（大灣國中）。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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