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抗疫醒來卻忘記女兒　紐約護士工作染疫「心跳停8分鐘」腦損傷臥床…姐問一句心碎了

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▲▼ 美國紐約護士雷蘿伊（Sylvia LeRoy）感染心慣肺炎。（圖／翻攝自募資網站GOFUNGME）

▲雷蘿伊先前服務於紐約布魯克戴爾大學醫院暨醫學中心（ Brookdale University Hospital Medical Center），於疫情流行期間感染新冠肺炎。（圖／翻攝自募資網站）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約一名護士今年3月感染新冠肺炎（COVID-19），她成功擊敗病毒保住性命，期間更生下寶貝女兒。本應該開心迎接雙喜，但如今這一切對她來說只是開始，因為她在確診後曾經心臟驟停，儘管在鬼門關前被搶救回來，仍面臨著腦部缺氧數分鐘的損傷，現在的她仍臥床不起，失去記憶、幾乎不能說話，也根本不記得她懷了如今已經3個月大的女兒。

綜合紐約郵報、每日郵報報導，現年35歲的雷蘿伊（Sylvia LeRoy）先前在紐約布魯克林一間醫院服務，是一名接生護士，但當時懷著6個月身孕的她卻在工作期間感到身體不適，接受病毒檢測後確定染疫，並於3月27日入住該院；她隨後轉院治療，一度使用呼吸器保命。

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲醫師判定，當時新冠病毒讓雷蘿伊的肺部出現濃稠液體，可能是此原因讓她出現心臟驟停。（示意圖／取自免費圖Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

只不過，雷蘿伊呼吸器摘下3天後，她的心臟突然停止跳動達8分鐘，在病情穩定後，院方緊急進行剖腹產，所幸成功保住30周就出生的女兒苡瑟（Esther）；苡瑟當時入住新生兒加護病房，儘管她只有3.5磅（約1587公克），但身體狀況佳。但長達數分鐘的缺氧讓雷蘿伊腦部受到重創，影響運動功能及短期記憶。

雷蘿伊姊姊姐姐（Shirley Licin）坦言，雷蘿伊現在已經是2個孩子的媽，但她幾乎不能說話，也不記得自己懷了苡瑟，「我們告訴她，『妳生病了，妳有了孩子，做得非常好－妳還記得嗎？』，但她卻搖了搖頭。」

▲▼ 美國紐約護士雷蘿伊（Sylvia LeRoy）感染心慣肺炎。（圖／翻攝自募資網站GOFUNGME）

▲苡瑟如今3個月大，身體狀況良好。（圖／翻攝自募資網站）

報導指出，雷蘿伊先前出院後前往一間康復機構接受物理、語言治療，如今已搬進莉欽家附近一棟房子，與丈夫和孩子們同住，也能簡單與人交流，可以舉手來回答「是」或「不是」的問題，並露出一臉生病之前就有的傻笑。莉欽提到，家人們都認為雷蘿伊能保住性命、活著與他們講話，已經是個奇蹟，「寶寶就在她的身邊，這帶給她很大的動力。」

雷蘿伊的故事最初於4月曝光，因為她當時剛從植物人狀態醒來，家屬也在募資網站為她籌募醫療資金。如今的善款已接近百萬美元，雷蘿伊一家相當感謝，直說這筆善款現在足以支付未來幾個月的治療費。

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