快訊／第3號颱風「辛樂克」生成！最新路徑曝光　明起全台變天

▲第三號颱風辛樂克生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

位於南海的熱帶低氣壓今（1）日正式成為今年第三號颱風「辛樂克」，辛樂克路徑將往越南移動，對台灣沒有影響。不過受季風低壓槽影響，週日全台將變天有雨。

氣象局預報員張承傳表示，位於南海的辛樂克路徑將往海南島、越南方向移動，對台灣沒有影響。受到伴隨的季風低壓槽北抬影響，全台天氣自週日開始變化，中南部、東半部整天都會下雨，北部、東北部則是局部有雨，白天熱對流旺盛，降雨機率高，晚上降雨相對緩和。

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▲受季風低壓槽影響，週日起全台天氣有變化。（圖／記者李毓康攝）

張承傳表示，今日辛樂克已經靠近海南島，週日進入越南，台灣附近風向轉東南到南南東風，風速較為減弱，迎風面降雨範圍縮減至台東南部、恆春半島一帶，雨勢也會減緩一些，西半部地區的午後雷雨機會略增，可能出現局部短時較大雨勢。

氣象局表示，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今(1)日14時發展為輕度颱風，編號第3號(國際命名SINLAKU，中文譯名：辛樂克)，預測朝西北西往海南島前進，對臺灣地區無直接影響。

▲南海熱低壓生成為颱風辛樂克，圖為未來路徑走向。（圖／氣象局）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，南海上空的颱風雖然對台灣沒有直接影響，但其外圍水氣及西南季風在週日開始會對臺灣的天氣帶來變化。

今日迎風面東部至恆春半島天氣陰雨，偶有較大雨勢。其餘各地天氣多雲到晴，中部山區午後有短暫陣雨或雷陣雨。

週日至週二環境水氣增加，配合西南季風，大氣不穩定度高。在嘉義以南、東部至恆春半島，天氣陰雨，會有較明顯雨勢伴隨閃電發生。中北部山區午後熱對流發展旺盛，甚至連平地都有短時較大雨勢。

週三後高壓逐漸增強，各地降雨趨緩，又回到高溫悶熱、午後雷陣雨的天氣型態。

▲位於南海的熱帶低壓已生成颱風「辛樂克」，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓則可能明日成颱。（圖／氣象局）