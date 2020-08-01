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搭大樓電梯「按次收費」　住戶：一家三口更完蛋！管委會曝緣由…正反戰翻了

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▲▼電梯,大樓,公寓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲電梯按次收費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

山東濟南時章丘區一社區住戶近日爆料，搭社區電梯上下樓，竟然要按次收費，必須辦卡加值才能使用，平均每次乘坐電梯要花5分錢（人民幣，下同）。此舉引發住戶爭議，評價褒貶不一。當地街道經濟發展中心表示，社區管委會此舉不妥，已責令停止收費。

據《濟南時報》報導，山東濟南章丘區龍山街道辦事處東曹社區有民眾反映，近日，社區電梯開始按次收費，需要交10元辦卡加值才能乘坐電梯，充30元可乘坐600次電梯，相當於乘坐一次電梯需花費5分錢，一上一下就是1毛。

社區社區管委會對此表示，社區電費缺口太大，需要節省開支維護電梯，故而採取該辦法收費。「（有的人）沒事就坐電梯，亂按樓層按鍵。」社區保全表示，「這樣刷卡乘電梯，能控制住小孩子了。」

不過，社區住戶們對電梯收費卻戰翻。有住戶表示，外來人員沒卡就用不了電梯，其實是為了居民的安全著想，實施收費政策可以減少電梯使用頻率，從而降低維保費用，延長電梯的使用壽命。

不過，也有住戶覺得，要是出門忘了帶卡，要麼等家人回來要麼爬樓梯，不太方便。同時，由於社區管委會已經收過管理費，再按次收取電梯費，很多住戶表示不能接受。

▲▼電梯。（圖／pixabay）

有住戶計算，如果單人每天乘坐6次電梯，1個月大約需要花費9元，如果是一家3口，合計每天乘坐10次電梯，1個月大約需要花費15元，12個月就是180元，「上下班，接送孩子上學補課，老人買菜，下樓遛彎鍛煉，進進出出十分頻繁，以後回家上下樓還得精打細算，能省則省。」

據《齊魯晚報》報導，章丘區龍山街道經濟發展中心主任彭綿鵬隨後對此事作出回應，「得知這一消息後，我們立即要求該社區社區管委會停止收費。」

他表示，社區採取乘坐電梯要刷卡交費一事，主要是為了阻止一些不自覺地居民頻繁濫用電梯，但是，社區社區管委會沒經過居民同意就收費，做法有些欠妥，已經責令停止收費，至於已經繳納費用的居民，會在下次繳納社區管委會費時扣除。

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