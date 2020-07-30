電梯變恐怖大怒神「3秒失速撞牆」　男瞬間遭拋高「撞破天花板」重摔骨折

▲男子搭電梯卻遭遇失控事故。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

生活在都市中，電梯已經成為日常生活不可或缺的工具之一。但廣東深圳一位羅先生卻遇到電梯失控上衝，他瞬間被拋起撞上天花板，再重重摔落地面，導致腰椎骨折。

根據南方都市報報導，羅先生29日淩晨搭乘社區電梯時，電梯突然發生故障，失控衝向屋頂，而他在還沒有搞清楚狀況之下，就已經被高高拋起，全身撞向電梯天花板，之後又大力摔落，頓時地面一片混亂。

意外發生後，羅先生躺在地上，被困在電梯中，在家屬播打電話報警之後，消防人員趕到現場，目測電梯停在約20樓的地方，之後掰開電梯門將羅先生救出送醫。根據醫院初步檢查結果他是多發創傷、腰椎壓縮性骨折。

羅先生透露，29日淩晨12時50分許下樓拿快遞，電梯到14-15樓的時候突然故障，「電梯失速，兩三秒就沖頂了，我整個人撞到電梯頂部燈架，不銹鋼都撞壞了，然後就摔倒在地」。他也表示，社區的電梯已經不是第一次故障了。

物業負責人趙先生表示，事發後物業第一時間聯繫了維保部門到場處理，並陪同業主前往醫院治療且墊付了費用。但目前事故的具體原因，其表示有關部門還在調查過程中，要以最終調查結果為准。

據瞭解，目前涉事電梯已暫停使用，社區物業出示的電梯資質檔和日常維保記錄經核驗正常，應盡的維保義務也基本履行。市監工作人員也邀請了深圳市特種設備安全檢驗研究院的工作人員進行現場勘驗，之後會依照報告進行處理。

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