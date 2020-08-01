斯文渣男劈腿女友再分屍「可教化逃死」　死者兒：台灣殺人不用償命

▲偵訊時整整一個多小時的筆錄訪談，全程錄影，但吳茂騰面不改色。（圖／翻攝自吳茂騰臉書）



記者崔子柔／綜合報導

32歲男子吳茂騰去年1月，因已劈腿她人，加上不滿42歲的單親媽媽女友要與酒店男客外出，徒手將她勒斃，隔日再買鋸子將屍體分成7大塊，裝在垃圾袋裡棄置公園。最高法院三審結果出爐，以吳男承認犯行、非毫無悔意、可教化等由判處無期徒刑，吳男確定免死。

本案在一、二審判決時，吳茂騰就獲判無期徒刑，死者結果家屬當時相當不滿，死者大姐說，「屬於這類的殺人分屍在台灣的法律頂多只判無期徒刑，幾年就出來了，我不曉得蔡英文總統，妳有沒有聽到啊？我真的不懂，請檢察官上訴最高法院，能夠判吳茂騰死刑」，死者兒子也表示，「台灣法律不公平，殺人不用償命，吳茂騰用電線纏繞媽媽，已經明白就是要殺人，法律沒辦法保護人民」，死者全家人始終認為，吳男唯一的下場就是死刑。

▲死者的大姐及兒子認為吳茂騰沒判死太沒天理。（圖／記者林悅翻攝，下同）



檢察官當初以最嚴厲之行（死刑）求處吳茂騰。台南地院一審合議庭法官認為吳男所犯係殺人罪及毀損、遺棄屍體罪，但吳男受有良好教育，有正當職業，且並無前科，經警查獲後即已坦認犯行，非無教化可能，無永久與世隔絕之必要，就殺人部分，量處無期徒刑。檢察官認為合議庭未充分審酌吳無視女友痛苦掙扎，且先強壓頸部15分鐘，再纏繞充電線用以確認死亡，分屍棄屍後還佯裝女友語氣與其家人聯絡等冷血行徑，提起上訴。

台南高分院認為吳男恣意剝奪他人生命，但合議庭法官認為吳男坦承且有悔意，仍有可能教化，判決上訴駁回，維持一審判決吳茂騰犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。