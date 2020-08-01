女兒養8年沒戶口！單親爸做親子鑑定…結果「綠到爆」

▲單親爸做親子鑑定，結果綠爆。（圖／翻攝《都市快報》）



記者柯振中／綜合報導

八點檔有許多親子鑑定的劇情，家長得知孩子不是親生，感到晴天霹靂。然而，這樣的事情卻在世界真實上演，大陸陝西咸陽的高姓男子撫養女兒8年，近期因為戶口問題，要做親子鑑定，結果卻讓他相當意外。

綜合陸媒報導，高男多年前離婚，前往河南鄭州工作，結識了一名也是已婚單身的女子，2人同居在一起，2012年生了女兒，女子卻突然告訴高男「她沒有離婚」，高男於是給了對方一筆錢，希望盡速辦好離婚，2人共結連理。

不過，女子一去不回頭，高男只能獨自撫養女兒。等到女兒到了上學的年紀，高男帶女兒到陝西咸陽的某家私立學校上學，一個學期就拿了3張獎狀，成績相當優秀，讓高男備感光榮。

該學校的校長突然打給高男，告知女童可能不能再上學，因為戶口有問題。這時高男才想到，當時他還沒替女兒上戶口，女子就走了，女兒的戶口根本還沒辦，但女兒一天天長大，戶口的事情要立刻解決，因此前往司法機構做親子鑑定，接著才能上戶口。

▼女子不願幫忙報戶口，女兒也不願跟生母同住。（圖／翻攝《都市快報》）



沒想到，做了親子鑑定，高男才發現，原來孩子不是他親生的，也因此女兒的戶口根本沒辦法報，只能嘗試聯絡生母孔姓女子。與對方聯絡後，高男被孔女拒絕，感到相當生氣，「作為她的親媽，你不養可以，但是至少讓孩子有個戶口，以後孩子上學咋辦，沒有戶口啥都幹不成。」

高男相當難過，知道這項消息，對女兒感到十分虧欠，也覺得女兒很可憐，「親媽都不管她，我要再不管她，她可怎麼活。」為了替女兒辦戶口，高男跑遍了派出所、司法機構，還是無能為力，雙方還在進一步商量當中。

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