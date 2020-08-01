颱風「辛樂克」最快今生成！10縣市橙黃高溫　明起大變天

▲熱帶低壓最快今天發展成第3號颱風「辛樂克」，但對台灣沒有影響。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到南方海面低壓帶外圍水氣影響，花東、恆春半島有雨，其他地區則多雲到晴且高溫。另外，熱帶低壓最快今天發展成第3號颱風「辛樂克」，但對台灣沒有影響。不過值得注意的是，在菲律賓東方海面另有熱帶系統發展，是否會增強為颱風？中央氣象局預報員表示還要持續觀察。

今(1)日花東及恆春半島受南方海面低壓帶外圍水氣影響，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢有時稍大，其他地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後雷陣雨範圍會比今天擴大，除山區及山區附近外，中南部地區午後對流有更往平地擴展的趨勢，山區有局部較大雨勢發生機率，前往山區活動請留意天氣變化。

請繼續往下閱讀...

▲全台10縣市高溫燈號。

氣象局針對新北市、金門縣、桃園市、苗栗縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣，南投縣近山區或河谷為黃色高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，「熱帶低壓」通過海南島附近後，往越南北部前進(左圖)，今日有機率發展成第3號颱風「辛樂克」，但受到「季風低壓」環流的包圍，限制其未來增強，充其量僅能維持「輕颱下限」的強度，對台無影響。

最新歐洲模式模擬顯示，明(2)日「季風低壓」輸送至台灣附近的水氣逐漸增多，大氣漸趨不穩定，將轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，尤其午後的機率最高，不排除有較「劇烈」的天氣。下週一、二(3、4日)台灣附近水氣多，大氣不穩定，有陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」發生的機率，應注意。明起3天海面的風浪轉大，海上及岸邊活動也應注意。

▲菲律賓東方海面有熱帶系統發展，不排除會發展成颱風。

菲律賓東方海面另有熱帶系統發展；美國系集模式(GEFS)模擬顯示，明(2)日通過台灣東部海面；下週一(3日)掠過東北部海面(右圖)。其21條模擬路徑雖分歧不大，但仍有部分是比較接近陸地的，況且「強度模擬」理論上有較大的「不確定」，而其未來動態的改變，對明日至下週二的天氣是具有關鍵性的影響，應持續觀察。

最新模式模擬顯示，下週三至週五(5至7日)熱帶系統皆已遠離，各地恢復為晴朗炎熱，午後對流發展，有局部雷陣雨的天氣。