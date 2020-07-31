豪雨來襲2縣市警戒！季風低壓尾端有「熱帶擾動」　下週全台慎防劇烈天氣

▲中央氣象局針對屏東發佈豪雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到「太平洋高壓」及「季風低壓」環流交界影響，東半部、屏東地區有雨，氣象局針對屏東縣發佈豪雨特報、台東大雨特報。吳德榮則透露，季風低壓槽往東延伸有「熱帶擾動」，下週全台水氣增多有「劇烈天氣」發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今、明(31、1日)兩天台灣附近大氣的低層，為「太平洋高壓」及「季風低壓」環流交界的東南風、水氣很多，迎風面東半部明顯降雨；背風面雲量略增，午後對流已受限制，但山區及西半部部分平地仍偶有局部短暫雨的機率。

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▲屏東豪雨特報、台東大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

今日東半部稍涼；西半部氣溫微降、最高溫仍在35、36度左右。氣象局針對桃園市、金門縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣及南投縣為黃色高溫燈號。

最新歐洲模式模擬顯示，「季風低壓」環流往西北西移動，通過海南島附近後，進入大陸。明(1)日「季風低壓」槽(紅虛線)，往東延伸，東端有「熱帶擾動」，似乎來不及發展(左圖)；下週(2)日「熱帶擾動」通過台灣東部海面(右圖)；下週一(3日)已掠過東北部海面。

▲全台7縣市高溫燈號。

模式模擬顯示，下週日至週二(4日)無論「季風低壓」環流是否被命名？由於其外圍的「西南氣流」略往西調整(右圖)，對台灣本島的影響減輕(對澎湖、金門仍具威脅)；各地則因水氣增多，大氣不穩定，易有陣雨或雷雨發生，不排除有較「劇烈」的天氣。不過，無論是掠過東北部海面的「熱帶擾動」或「西南氣流」，模擬顯示皆離台灣不遠，若有調整、皆可能加鉅其影響，應繼續觀察最新資料。下週三、四(5、6日)恢復為晴朗炎熱，午後對流發展，有局部雷陣雨的天氣。