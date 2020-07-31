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開始大變天了！颱風關鍵時間點「豪雨彈」猛撞2天　一張圖看降雨熱區

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲低壓帶影響，水氣不斷增多。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

太平洋高壓讓路，「颱風溫床」季風槽形成。中央氣象局表示，8月初南海至菲律賓東方海面低壓帶內恐有熱帶系統發展，預估8月2日至4日（周日至下周二）低壓帶北抬，水氣由南往北逐漸增多，局長鄭明典說，受這個低壓外圍環流影響，29日開始天氣型態大幅改變，熱帶擾動開始活躍起來。

氣象局預報，31日西半部多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，東半部及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，午後各山區有局部較大雨勢發生機率，預計這樣天氣持續到8月2日（周日），隨著太平洋高壓往北移動，南方低壓帶北抬，水氣由南往北增多，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區也變成多雲、午後有局部雷陣雨的天氣型態。

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▼2個月高溫終於變天，中南部、花東地區下周有局部大雨或豪雨發生。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

「南方水氣北上。」鄭明典並指出，南海附近的低壓外圍環流影響，29日開始天氣型態大幅改變，過去兩個月的高溫天氣型態終於往北移了！預報上則會說，太平洋高壓北移，季風槽深入南海到菲律賓海，熱帶擾動開始活躍起來！

受低壓帶影響，3至4日（下周一至二）水氣最多，中南部及花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，北部、東北部地區也有局部的短暫陣雨或雷雨。氣象局指出，到了5、6日（下周三、四）低壓帶就逐漸向北遠離，除南部、花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區大多多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

至於何時太平洋高壓才收斂？災害預報士賈新興表示，從預測的資料顯示，8月1日至5日季風槽本想奮力一搏，這一波也是熱帶低壓、西南季風或西南氣流，但太平洋高壓仍舊繼續西伸，至少到8月中旬的前半（12日）它依然是如此頑強。

氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，無論南海的大低壓成不成颱，現在幾乎確定不會來台灣，但大低壓夠胖，低壓外圍的東南風，夾帶豐沛水氣，一直到周末會不斷往屏東、花東撞過來，預計將是不分日夜的陣雨天氣，其他地方則影響不大，依舊是早上好天氣，午後偶有雷陣雨，由於吹偏東南風，桃竹反而變成背風面，溫度會比較高。

氣象局觀測，西南季風和副熱帶高壓環流輻合後，形成一個大的正風切帶，稱作「季風槽」，其中封閉的氣旋式環流為「季風低壓」，因由跨赤道流和印度洋帶來充沛水氣，且是氣旋式旋轉，易形成擾動，有颱風溫床之稱。

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