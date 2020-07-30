熱帶低壓明有機會生成！周日起「3天降雨熱區」曝　一張圖看未來動向

▲南邊的擾動91W還很鬆散，但隨著環流建立，明天有機會發展為熱帶性低氣壓。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者賴文萱／台北報導

天氣將有明顯轉變！天氣職人吳聖宇表示，南邊的擾動91W還很鬆散，但隨著環流建立，明天有機會發展為熱帶性低氣壓，但會不會繼續發展成颱仍有待觀察。雖然該系統對台灣沒有直接影響，但周日起至下周二，91W伴隨的季風低壓槽北抬，南部、恆春半島及花東有短暫陣雨或雷雨，也要留意出現局部較大雨勢。

吳聖宇指出，經過兩天的醞釀，91W環流逐漸隨高壓東風增強而往南海推動，同時久違的西南季風也跟著往南海延伸，神隱許久的季風低壓槽逐漸建立，預估91W未來將沿著季風槽往海南島方向移動，並且有增強趨勢。

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目前91W結構還很鬆散，吳聖宇分析，但隨著環流建立，明天有機會發展為熱帶性低氣壓，會不會繼續發展為颱風仍有待觀察。如果到明天仍未能成颱的話，今年7月份就將成為有紀錄以來第一個沒有颱風形成的7月，而且不單是沒有颱風形成，而是整個7月都沒有颱風在海面上活動的情況。





▲周日起下周二，季風低壓槽北抬，南峰增強、水氣增多，天氣轉趨不穩定。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

未來對台灣而言，雖然直接的影響沒有，間接仍會造成天氣的改變。今明兩天台灣位於91W外圍跟太平洋高壓邊緣之間，氣壓梯度大，風向為偏東轉東南風，迎風面花東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東北角一帶也可能有短暫陣雨。

周六91W已經靠近海南島，台灣附近風向轉東南到南南東風，風速較為減弱，迎風面降雨範圍縮減至台東南部、恆春半島一帶，雨勢也會減緩一些，西半部地區的午後雷雨機會略增，可能出現局部短時較大雨勢。

▲周日起，南部、恆春半島、花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢出現機會。（圖／實習記者方敬攝）

周日起至下周二，91W所伴隨的季風低壓槽北抬，台灣進入低壓帶範圍內，風向轉偏南風，風速再度增強，水氣增多，大氣轉趨不穩定，南部、恆春半島、花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢出現機會；中北部、東北部也容易出現較旺盛的熱對流系統，也可能出現較大雨勢。

吳聖宇提醒，周日起到下周二這段期間台灣附近天氣並不太好，大家安排活動時要多加注意，發生大雨的機會高，海面的風浪也會明顯較大，要避免前往危險的區域活動。

下周三起，隨著太平洋高壓再度增強，台灣的天氣又將漸趨穩定，回到先前夏季山區午後雷雨為主的天氣型態，並且可望持續到下個周末（8/9-8/9）。

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