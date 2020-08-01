　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太平洋雙颱路徑恐逼台？「辛樂克」最快今生成　豪大雨擴大炸3天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

 記者許力方／台北報導

今夏首颱即將誕生？中央氣象局表示，低壓帶中目前有2個擾動發展，最快1日可能生成第3號颱風「辛樂克」，但因其路徑是往大陸海南島方向北上，不會直接影響台灣天氣；菲律賓東方則有另一個低壓發展，最近兩天也有機會發展成颱，「非常熱鬧」，預估水氣將於2至4日（周日至下周二）影響台灣，帶來局部豪大雨。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，大致上，1日南海的TD有機會成颱，因為再低壓帶中，隨時都有機會，時間上沒有把握，目前看起來，TD未來路徑將往西北方向、朝海南島移動，因此不會直接影響台灣天氣，預估2至4日水氣最多，受低壓帶往北，南邊上來的水氣，花東、南部斷續有降雨，其他地區則以午後降雨為主，但因此天氣不穩定，降雨也會較劇烈，有局部大雨或豪雨發生機率。

值得注意的是，菲律賓東方也有一個低壓，未來發展可能影響台灣，太平洋地區「非常熱鬧」，近兩日也將觀察其是否生成颱風，將是下周重點。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測，熱帶低壓TD04目前位於中南沙島海面，以時速13公里速度，向西北西移動，有發展成今年第3號輕度颱風「辛樂克」的趨勢，依照目前預估路徑，將於1日晚間登陸海南島。2日至4日菲律賓東方海面另一的低壓帶中的熱帶擾動也持續發展，但動向變數大，期間恐有局部短時大雨或豪雨發生機率。

氣象局預報，1日花東及恆春半島受南方海面低壓帶外圍水氣影響，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢有時稍大，其他地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後雷陣雨範圍會擴大，除山區附近外，中南部地區午後對流有更往平地擴展趨勢，山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象局預估，2日低壓帶北抬，天氣轉趨不穩定，除東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨外，其他地區午後雷陣雨範圍擴大，降雨機率提高，午後西半部有局部短時大雨或豪雨發生機率。3、4日（下周一、二）低壓帶影響，天氣不穩定，南部、花東出現短暫陣雨或雷雨區域擴大，有局部大雨發生，中部以北及東北部也有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後西半部地區及其他山區容易有局部大雨或豪雨。

天氣風險公司也分析，大型的季風環流中很快的捲出了2個熱帶系統，其中菲律賓東方的92W，部份模式預估在周末期間會逐漸發展，並往台灣接近，可能在2日最靠近台灣。但目前它的發展情形、路徑動向都還未明朗，周末需要特別留意。北部、宜蘭2日晚間起多少會受到它外圍水氣的影響，天氣要開始不穩定。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
解約200萬定存「all in玉山金」！他豪買60張…網曝另
快訊／新北資深警猝死家中！　鎖匠開門驚見屍斑
林志玲露臉被發現「2地方變了」　網一看全傻：認不出！
快訊／「登輝牌」發威！　今彩539「詭異頭獎」5人抱走
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈利波特20週年各國封面比較！泰版「戰力爆棚」網激推：跪著看完

太平洋雙颱路徑恐逼台？「辛樂克」最快今生成　豪大雨擴大炸3天

2020年有3大衝擊！唐綺陽揭「最後一波」要來了...我們都被恐懼籠罩

全球虛擬教室競賽4度奪金海東國小獲總統表揚　鄭新輝肯定師生的表現

夏至藝術節　北港文化中心「沁夏-陳長伯小號獨奏會」8/1登場

直擊！中華電信5G體驗車上路　社畜演員嗨玩欲罷不能

台南五甲龍凰寺隊與六甲國中　宋江隊武術交流表演

影／李登輝辭世！台北101「點燈5字樣」哀悼：長在我心

分手就被封鎖！前女友繼續「盜刷」搭Uber　他忍淚籲：要好好保護卡片

傳離岸風電外籍工程師疑似在台染疫　莊人祥回應了

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

哈利波特20週年各國封面比較！泰版「戰力爆棚」網激推：跪著看完

太平洋雙颱路徑恐逼台？「辛樂克」最快今生成　豪大雨擴大炸3天

2020年有3大衝擊！唐綺陽揭「最後一波」要來了...我們都被恐懼籠罩

全球虛擬教室競賽4度奪金海東國小獲總統表揚　鄭新輝肯定師生的表現

夏至藝術節　北港文化中心「沁夏-陳長伯小號獨奏會」8/1登場

直擊！中華電信5G體驗車上路　社畜演員嗨玩欲罷不能

台南五甲龍凰寺隊與六甲國中　宋江隊武術交流表演

影／李登輝辭世！台北101「點燈5字樣」哀悼：長在我心

分手就被封鎖！前女友繼續「盜刷」搭Uber　他忍淚籲：要好好保護卡片

傳離岸風電外籍工程師疑似在台染疫　莊人祥回應了

哈利波特20週年各國封面比較！泰版「戰力爆棚」網激推：跪著看完

蔡昌憲過夜搜他包包…一翻開傻眼「太誇張」！　柯震東自己認了：我是膚淺的人

愛情不是偶像劇！世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人

太平洋雙颱路徑恐逼台？「辛樂克」最快今生成　豪大雨擴大炸3天

中職／江辰晏很久沒拿勝要止5連敗　卡本特守護主場

《乘風破浪的姐姐》張雨綺情緒失控跑下台！　曝背後原因：我受不了了

黃旼炫「穿鳳南高中制服」神還原　蜜嗓翻唱《想見你》粉激動：偶像劇男主角！

小8環島一半突進醫院！　「爸媽還在努力中」行程中斷

藥師存股術！他用5指標挑股選中這檔　不間斷存5年資產翻1倍

「蘇打水」洗頭可柔順亮髮？　食藥署：這成份恐讓髮質更脆弱

生活熱門新聞

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

外籍工程師疑在台染疫　莊人祥回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

北市行員想吞15億！集資9同事爆提告

欠200萬！八大妹「勵志故事神翻」曝30歲禮物

7月零颱？辛樂克明生成機會大

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

「男友70K搭通勤」她慫恿買車　網嘆不夠燒

李登輝辭世！台北101「點燈5字樣」哀悼

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

更多熱門

相關新聞

7月零颱？辛樂克明生成機會大

7月零颱？辛樂克明生成機會大

今日各地炎熱高溫，屏東、台東有局部陣雨，中央氣象局表示，明日天氣與今日類似，山區、中南部平地都會有午後雷雨，週日起全台變天，西半部有短時陣雨或雷雨，午後雷雨也可能出現較大雨勢。位在南海的熱帶性低氣壓91W今明兩日有機會成颱，在菲律賓東方海面的熱帶擾動則可能明日形成低壓，週日、一離台最近。

7月零颱有變數！熱帶低壓生成

7月零颱有變數！熱帶低壓生成

7月零颱風創紀錄？變天時間點曝

7月零颱風創紀錄？變天時間點曝

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

2縣市豪大雨特報　下週慎防劇烈天氣

2縣市豪大雨特報　下週慎防劇烈天氣

關鍵字：

氣象氣象雲颱風辛樂克颱風

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

涉收賄款　檢約談趙正宇、陳唐山

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

快訊／新北資深警猝死家中！鎖匠開門驚見屍斑

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

外籍工程師疑在台染疫　莊人祥回應了

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

林志玲露臉被發現變了！網全看傻：認不出

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面