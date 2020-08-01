太平洋雙颱路徑恐逼台？「辛樂克」最快今生成　豪大雨擴大炸3天

記者許力方／台北報導

今夏首颱即將誕生？中央氣象局表示，低壓帶中目前有2個擾動發展，最快1日可能生成第3號颱風「辛樂克」，但因其路徑是往大陸海南島方向北上，不會直接影響台灣天氣；菲律賓東方則有另一個低壓發展，最近兩天也有機會發展成颱，「非常熱鬧」，預估水氣將於2至4日（周日至下周二）影響台灣，帶來局部豪大雨。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，大致上，1日南海的TD有機會成颱，因為再低壓帶中，隨時都有機會，時間上沒有把握，目前看起來，TD未來路徑將往西北方向、朝海南島移動，因此不會直接影響台灣天氣，預估2至4日水氣最多，受低壓帶往北，南邊上來的水氣，花東、南部斷續有降雨，其他地區則以午後降雨為主，但因此天氣不穩定，降雨也會較劇烈，有局部大雨或豪雨發生機率。

值得注意的是，菲律賓東方也有一個低壓，未來發展可能影響台灣，太平洋地區「非常熱鬧」，近兩日也將觀察其是否生成颱風，將是下周重點。

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根據氣象局觀測，熱帶低壓TD04目前位於中南沙島海面，以時速13公里速度，向西北西移動，有發展成今年第3號輕度颱風「辛樂克」的趨勢，依照目前預估路徑，將於1日晚間登陸海南島。2日至4日菲律賓東方海面另一的低壓帶中的熱帶擾動也持續發展，但動向變數大，期間恐有局部短時大雨或豪雨發生機率。

氣象局預報，1日花東及恆春半島受南方海面低壓帶外圍水氣影響，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢有時稍大，其他地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後雷陣雨範圍會擴大，除山區附近外，中南部地區午後對流有更往平地擴展趨勢，山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象局預估，2日低壓帶北抬，天氣轉趨不穩定，除東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨外，其他地區午後雷陣雨範圍擴大，降雨機率提高，午後西半部有局部短時大雨或豪雨發生機率。3、4日（下周一、二）低壓帶影響，天氣不穩定，南部、花東出現短暫陣雨或雷雨區域擴大，有局部大雨發生，中部以北及東北部也有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後西半部地區及其他山區容易有局部大雨或豪雨。

天氣風險公司也分析，大型的季風環流中很快的捲出了2個熱帶系統，其中菲律賓東方的92W，部份模式預估在周末期間會逐漸發展，並往台灣接近，可能在2日最靠近台灣。但目前它的發展情形、路徑動向都還未明朗，周末需要特別留意。北部、宜蘭2日晚間起多少會受到它外圍水氣的影響，天氣要開始不穩定。