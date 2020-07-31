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進入二期作水稻栽培期　動植物防疫所籲農民持續防治秋行軍蟲

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▲秋行軍蟲危害水稻秧苗情況，普遍可見秧苗葉片受害食痕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲秋行軍蟲危害水稻秧苗情況，普遍可見秧苗葉片受害食痕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為掌握水稻栽培防治先機，雲林縣動植物防疫所籲請農友及水稻育苗業者定期田間巡查，若發現疑似秋行軍蟲危害，立即噴藥防治並通報防疫所。秋行軍蟲宿主廣泛，日前花蓮地區發現秋行軍蟲危害水稻秧苗，秧苗於播種覆土後3週，普遍可見秧苗葉片受害食痕，且蟲體多藏於秧苗底部接近土面位置。
 
雲林縣動植物防疫所呼籲雲林水稻育苗業者，依秋行軍蟲習性，加強田間巡查及防治，以供應健康無害蟲之秧苗；農友種植二期作水稻前，應再次檢查秧苗有無疑似蟲體，種植後水稻苗期及曬田期等生長階段也需持續巡田，一旦發現疑似害蟲，立即施藥防治且通報本所，依照2019年雲嘉南地區防治玉米秋行軍蟲經驗，農友落實田間巡查，正確施用防治藥劑，及早防治，成效尤佳。
 
雲林縣動植物防疫所表示，水稻育苗業者或農友不確定是否為秋行軍蟲危害，請拍下蟲體照片或直接將蟲體送至防疫所，由專業人員協助鑑定。一旦確認秋行軍蟲危害，除摘除卵塊及蟲體，應依照公告，使用水稻緊急防治藥劑，防治要領為慎選施藥機具及方法，藥劑水量足，並放慢施藥速度，以及適時輪用不同作用機制之藥劑，減緩害蟲產生抗藥性。
 
秋行軍蟲緊急防治藥劑及其使用方法與範圍，請參考秋行軍專區（https://faw.baphiq.gov.tw/theme_list.php?theme=communique&sub_theme=faw）。若有相關疑問請與雲林縣動植物防疫所聯繫，連絡電話05-5523307。

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