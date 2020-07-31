進入二期作水稻栽培期　動植物防疫所籲農民持續防治秋行軍蟲

秋行軍蟲災害緊急應變小組今（28日）晚表示，農委會花蓮區農業改良場接獲轄區農會通報，在玉里地區的「水稻育苗場」發現秧苗有疑似遭秋行軍蟲危害，這是首次水稻被入侵，今緊急公告6種水稻秋行軍蟲緊急防治藥劑，受害秧苗將進行施藥防治。