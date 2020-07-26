亂扯「女生朋友13歲就...」他首約國中妹竟到廁所指侵！想緩刑遭法官打臉

▲廖姓男子在網路上認識15歲少女涼涼（化名），沒想到第一次見面，就在廁所內對她伸狼爪性侵。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／台北報導

廖姓男子在網路上認識15歲少女涼涼（化名），沒想到2人才第一次見面，廖男就在百貨公司的無障礙廁所內指侵女方。事情曝光，廖男被移送法辦，期間他希望能與少女和解並獲緩刑，但法官勘驗他過去與涼涼的對話，發現他曾說過「我身旁女生朋友…都差不多13、14（歲）就破了」等話，認為他有再犯可能，不予以緩刑機會，審結依法判處他有期徒刑8月。

▲少女涼涼（化名）上學時與同學老師分享遭侵犯的過程，事件因此曝光。（示意圖／取自Pakutaso）

廖男透過交友軟體認識15歲少女涼涼，2人2019年3月17日相約北市中山區見面，怎料第一次約會期間，廖男為滿足己慾，竟直接在百貨公司影城的無障礙廁所內以右手指侵涼涼下體。

同年月29日下午5點許，2人再度相約涼涼家中，但這次廖男不僅指侵少女，還加碼要涼涼幫自己口交。事後涼涼於某日上學時向同學及輔導老師談及此事，事情因此曝光，學校趕緊通知涼涼媽媽協助報警。

台北地院審理時廖男坦承犯行，同時也表示希望可以與涼涼及涼母達成和解，獲得緩刑機會。但法庭上涼母不領情，她認為事發至今廖男不曾道歉，故她這邊沒有和解意願。

另由於2人IG對話紀錄中，廖男曾提及「我身旁女生朋友……都差不多13、14就破了」、「我只要主動到最後都發生關係了」、「我不會缺少可以發生關係的對象」等話，法官認為廖男性觀念較為開放，未來仍有高度可能再發生類似事情，審結不予以緩刑機會，並依妨害性自主共2罪，判處他有期徒刑8月。

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