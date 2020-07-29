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印度飆風戰機上線啦！　飛行7300公里直接進駐「中印邊境」基地

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▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機，順利抵達印度。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

▲印度向法國訂購的首批5架飆風戰機，順利抵達印度。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

印度從法國訂購的首批5架飆風戰機（Rafale）經歷了7300公里的回家路，於當地時間29日下午3時，正式在距離中國與巴基斯坦邊境都大約200公里哈里亞納邦（State of Haryana）安巴拉（Ambala）空軍基地平安降落。

根據印度媒體新德里電視台（NDTV）報導，5架戰機分別為3架單座機與2架雙座機，都編制於第17飛行中隊「金箭」（Golden Arrows）中隊。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在一份聲明中說，「小鳥們（指戰機）安全地降落在了安巴拉。飆風戰機在印度完成降落，也象徵著我們軍事史上一個新時代的開始。這些多用途戰機將徹底改變印度空軍的能力。」

▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機，順利抵達印度。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

▲飆風戰機進入印度領空畫面，由迎接的Su-30機隊協助拍攝。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

飆風戰機機隊在進入印度領空時，印軍Su-30機隊也升空迎接，並且拍下照片與影片，發布在印度空軍推特上寫下，「歡迎回家」。

▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機，順利抵達印度。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

▲機隊通過西阿拉伯海域時，也與海軍加爾各答級驅逐艦完成通聯。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

印軍飆風戰機從法國起飛後，在法國空軍的協助下進行空中加油，接著在阿聯大公國落地稍作停留後直飛印度，機隊在通過西阿拉伯海域上空時，收到印度海軍加爾各答級驅逐艦的通聯，「歡迎來到印度洋，願你光榮地衝上天空」。

印度已於2016年9月與法國簽署了價值8億美元（折合約新台幣240億）的合約，軍購36 架飆風戰機，以滿足印度空軍的緊急需求，當時主導這項軍購案的巴達里亞（RKS Bhadauria）上將表示，這是印度有史以來最大的軍購案。

印度向法國總共訂購36架飆風戰機，分別是28架單座戰機、8架雙座戰機，雙方在合約上協議，於2021年底前交付完成。飆風戰機將會搭載射程150公里的「流星」（Meteor）空對空飛彈和射程達300公里的「斯卡普」（Scalp）飛彈。

 

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