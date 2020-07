印度飆風戰機上線啦！　飛行7300公里直接進駐「中印邊境」基地

▲印度向法國訂購的首批5架飆風戰機,順利抵達印度。(圖/取自Indian Air Force Twitter)



印度從法國訂購的首批5架飆風戰機(Rafale)經歷了7300公里的回家路,於當地時間29日下午3時,正式在距離中國與巴基斯坦邊境都大約200公里哈里亞納邦(State of Haryana)安巴拉(Ambala)空軍基地平安降落。

根據印度媒體新德里電視台(NDTV)報導,5架戰機分別為3架單座機與2架雙座機,都編制於第17飛行中隊「金箭」(Golden Arrows)中隊。

印度國防部長辛格(Rajnath Singh)在一份聲明中說,「小鳥們(指戰機)安全地降落在了安巴拉。飆風戰機在印度完成降落,也象徵著我們軍事史上一個新時代的開始。這些多用途戰機將徹底改變印度空軍的能力。」

▲飆風戰機進入印度領空畫面,由迎接的Su-30機隊協助拍攝。(圖/取自Indian Air Force Twitter)



飆風戰機機隊在進入印度領空時,印軍Su-30機隊也升空迎接,並且拍下照片與影片,發布在印度空軍推特上寫下,「歡迎回家」。

▲機隊通過西阿拉伯海域時,也與海軍加爾各答級驅逐艦完成通聯。(圖/取自Indian Air Force Twitter)



印軍飆風戰機從法國起飛後,在法國空軍的協助下進行空中加油,接著在阿聯大公國落地稍作停留後直飛印度,機隊在通過西阿拉伯海域上空時,收到印度海軍加爾各答級驅逐艦的通聯,「歡迎來到印度洋,願你光榮地衝上天空」。

印度已於2016年9月與法國簽署了價值8億美元(折合約新台幣240億)的合約,軍購36 架飆風戰機,以滿足印度空軍的緊急需求,當時主導這項軍購案的巴達里亞(RKS Bhadauria)上將表示,這是印度有史以來最大的軍購案。

印度向法國總共訂購36架飆風戰機,分別是28架單座戰機、8架雙座戰機,雙方在合約上協議,於2021年底前交付完成。飆風戰機將會搭載射程150公里的「流星」(Meteor)空對空飛彈和射程達300公里的「斯卡普」(Scalp)飛彈。

The five Rafales escorted by 02 SU30 MKIs as they enter the Indian air space.@IAF_MCC pic.twitter.com/djpt16OqVd