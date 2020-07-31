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金門中午飆39.1度！創設站16年來紀錄　11縣市橙黃燈高溫警示

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▲▼炎熱天氣 39.7度新高溫 路上行人難耐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲最近各地天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東南風沉降影響，金門氣象站於今日（31日）12:45測得39.1度高溫，創下2004年金門氣象站設站以來歷史新高。氣象局稍早也發布高溫資訊，提醒民眾今日中午前後新北市、新竹市、金門縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣有38度極端高溫出現的機率。

▲▼金門氣象站於今日(2020/7/31)12:45測得39.1度高溫。（圖／氣象局）

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▲金門氣象站於12:45測得39.1度高溫。（圖／氣象局）

氣象局13時06分針對11縣市發布高溫資訊，氣象局指出，受東南風沉降影響，今日中午前後新北市、新竹市、金門縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、宜蘭縣，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局也在臉書粉絲團表示，金門氣象站於今日12:45測得39.1度高溫，創下2004年金門氣象站設站以來歷史新高。「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲團也指出，金門39.1度為金門2004年設立人工站以來的最高溫；另外，金門農試所自動站曾於2019年8月9日，利奇馬颱風外圍下沉氣流影響飆出39.9度高溫。

氣象局網站顯示，截至目前今日高溫前5名是金門金城 39.1度、桃園大園38.2度、桃園蘆竹38.2度、桃園市區38.0度、新竹峨嵋37.8度。

▲▼高溫資訊。（圖／氣象局）

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今日清晨有對流雲系移入，台東、屏東及高雄地區有短暫陣雨或雷雨，其中在恆春半島更有短時豪雨發生；今天中部以北部地區大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，東半部及南部地區不定時有局部短暫陣雨，午後各山區有局部較大雨勢發生機率。

週末天氣部分，週六（8月1日）西半部地區大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，由於風向偏東南風，迎風面東半部及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，午後各山區並有局部較大雨勢發生機率。

下週日至下週二（2日至4日）隨著太平洋高壓往北移動，南方低壓帶也往北抬，水氣由南往北逐漸增多；下週日南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部雷陣雨的天氣型態；下週一及下週二水氣最多，中南部及花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東北部地區也有局部的短暫陣雨或雷雨。

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