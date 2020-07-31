「這樣會比較有桃花？」陳玉珍再穿低胸洋裝　大氣回酸民：對自己有信心





▲陳玉珍穿著低胸洋裝，與平時風格相去甚遠。（圖／東森新聞，下同）

記者袁茵／台北報導

面對立委賴品於28日穿著深V服裝，小露事業線，「金門女戰神」立委陳玉珍回應「改天來穿看看」。而陳玉珍果真說到做到，她除了接受節目專訪時，穿上粉白相間的深V洋裝外，之後又穿著色彩更加鮮艷的另一套低胸洋裝亮相，還笑問記者「這樣會比較有桃花嗎？」強調穿衣是個人自由，可以展現自我都是好事。

陳玉珍將髮尾燙捲、穿上一席低胸洋裝，腳踩白色高跟鞋出現在鏡頭前，她露出靦腆的笑容，提及身上這件衣服已經有7、8年了，「還可以穿、還可以穿，呵呵！」

回顧陳玉珍平時在立法院的打扮，幾乎不施脂粉，戴著紅黑漸層鏡框的眼鏡，綁上俐落馬尾，並穿上繡有自己名字的背心，裡頭則是國民黨的衣服。

面對這次的改變，單身至今、還曾透露會玩交友軟體的陳玉珍笑著問說，「這樣會比較有桃花嗎？」現場記者則回答「應該會！」讓她再笑說，「你覺得喔？我是不知道啦！我不知道！這種東西隨緣啦！」

另外，關於之前說要穿低胸洋裝，結果慘遭網友嘲笑、攻擊，陳玉珍大氣回應，「我鼓勵年輕人展現出自己青春洋溢的一面。穿衣是個人自由，大家只要覺得穿怎樣的衣服可以展現出自我，那都是好事。當然網路有些酸民很會講，但我們對自己有信心。」

►振興一下我們的美麗

▼面對網友毒蛇批評，陳玉珍表示，穿衣服是個人自由。（圖／東森新聞）

▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪，穿著粉白相間的深V洋裝。（圖／陳玉珍辦公室提供，以下皆同）