「7月零颱風」創紀錄！本週「變天時間點」曝：北部午後連三天暴雨

▲週日後天氣轉變，北部午後有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日清晨受到對流雲系移入影響，台東、屏東、高雄地區有短暫陣雨與雷雨。中央氣象局表示，今日午後中部以北將有短暫雷陣雨。今日是7月最後一天，整個7月都沒有颱風，正式突破歷史紀錄。週日起天氣轉變很大，南部、恆春半島、花東地區有陣雨或雷雨，北部午後也會有較大雨勢，天氣將到週三才逐漸穩定。

氣象局表示，今日清晨有對流雲系移入，台東、屏東及高雄地區有短暫陣雨或雷雨，其中在恆春半島更有短時豪雨發生；今天中部以北部地區大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，東半部及南部地區不定時有局部短暫陣雨，午後各山區有局部較大雨勢發生機率。

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▲台東、屏東今早有豪、大雨。（圖／氣象局提供）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，過去兩天在南海的熱帶擾動，已經成為一個明顯的低壓系統，也配合西南季風往南海延伸，在這區域也成為一個顯著的大型季風低壓，預計這個低壓將隨著季風槽的方向往海南島移動，會略為增強，但結構仍舊很鬆散。

天氣風險Weather Risk指出，至於季風低壓是否有機會發展成為熱帶性低氣壓，或接下來觀察是否成為颱風，以目前的趨勢來看，非常接近陸地，機會應該較低。若是今天沒有發展成颱風，應該很鐵定的說會來不及，今年七月將創下有颱風觀測紀錄以來，第一個沒有颱風的七月。

天氣風險Weather Risk表示，季風低壓將造成天氣顯著改變，週五、六花蓮台東到恆春半島，仍有局部的陣雨會熱對流發展起來，不限於午後雷陣雨，也可能有較大雨勢發展，西半部山區也有發展局部的午後雷陣雨。

▲氣象局今發布高溫資訊。（圖／氣象局提供）

天氣風險Weather Risk表示，預計週六低壓會接近海南島，台灣附近的風場會偏向東南風或南南東風，風速較為減弱，降雨會略偏台東到恆春半島，雨勢會趨緩一點，西半部的午後陣雨可能略增，還是要注意較大雨勢。

到了週日天氣轉變很大，南部、恆春半島、花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢出現機會，北部也容易出現較旺盛的熱對流，會可能有較大雨勢，有可能延續到下週二、三，這段期間台灣附近天氣不太穩定，發生大雨的機會高，海面的風浪也會明顯較大。

下週三、四後太平洋高壓再度增強，台灣的天氣又將漸趨穩定，又回到先前夏季山區午後雷雨為主的天氣型態，有機會延續到到下週末，或是更久時間。這一波西南季風發動的南海區域的季風低壓，尚未成氣候無法穩固發展，要有密集颱風生成，可能要等到八月中了。