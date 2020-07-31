　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義男「眼前罩著一片霧」...醫生一看：黃斑部皺摺！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 眼前霧濛濛 小心罹患「黃斑部皺摺」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義長庚眼科賴建雄主任談論「黃斑部皺摺」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

30歲李先生因第一型糖尿病造成糖尿病視網膜病變多年，幾年前因右眼玻璃體出血接受玻璃體切除手術，術後視力恢復良好。但最近頻頻抱怨眼前罩著一層霧，影像變得歪七扭八，原以為是眼內再出血，故至嘉義長庚醫院眼科就診。

經眼科賴建雄主任診療當時右眼矯正視力只有0.1，眼底檢查未發現玻璃體出血或視網膜剝離情況。經眼底光學斷層掃描儀發現，右眼罹患俗稱眼睛長皺紋的「黃斑部皺摺」，與病人討論後，進行「微創視網膜玻璃體切除合併纖維增生膜剝除手術」，3個月後矯正視力提升至0.8，且原本扭曲的影像也變清晰。

賴建雄醫師說明，視網膜如相機底片一般，是重要感光組織，而黃斑部位視網膜中心，是感光最敏銳部位。黃斑部皺褶就是黃斑部表層有不正常增生纖維膜，因收縮造成視網膜扭曲變形，而影響中心視力。皺褶形成過程緩慢，初始症狀不明顯，容易被忽略。當纖維膜增厚並收縮產生黃斑部牽扯時，病患才會察覺中央視力減退。

常見症狀包括中心視物模糊、影像扭曲變形、中心視野變暗，甚至出現黑影。成因多與老化有關，因玻璃體自然退化過程，常合併有飛蚊症，使黃斑部視網膜膨脹水腫。過往若接受眼內手術(如視網膜剝離)或糖尿病視網膜病變、視網膜血管阻塞、眼外傷、眼內發炎(葡萄膜炎)，同是好發族群。

▲▼ 眼前霧濛濛 小心罹患「黃斑部皺摺」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

近年來檢查儀器的進步，利用眼底光學斷層掃描儀快速掃描後，取得清晰黃斑部影像，協助醫師更早發現黃斑部皺褶並進行追蹤。賴醫師建議民眾平時可利用簡便自我評估黃斑部疾病，如使用「阿姆斯勒方格表」或注視家中的磁磚等方格線條，輪流遮蔽一眼觀看，若發現模糊、線條扭曲變形或有黑影遮蔽的情況，應盡速至眼科門診檢查。

▲▼ 眼前霧濛濛 小心罹患「黃斑部皺摺」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

不正常增生的纖維層不會自行脫落，手術移除是唯一治療方式。疾病初期多以觀察為主，若視力明顯下降或影像扭曲影響生活就建議開刀治療。目前健保已給付微創玻璃體切除手術，縮短傳統手術的時間、降低病患術後不適感、縮短傷口復原的時間，視力回復也較快。據統計，3至6個月後50~70%病患視力會有所進步。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
買券人想獨吞15億！10北市銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流
快訊／女潛水客綠島白沙灣失蹤　送醫不治
第二隻白手套曝光！　竟是統領集團富二代
賓士女駕駛違停又突開門！女騎士遭撞捲公車輪下慘死影片曝光
車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」狂塞貴賓犬網暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為長輩指紋存檔有備無患 竹市金山里長輩反應熱烈

嘉義市國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮　黃敏惠：遴選制度公平、公正、透明

一掃去年枯水遺憾　蘭潭音樂噴泉8月1日晚間恢復展演

嘉義巿旅行商業同業公會　振興在地觀光推縣市必遊景點

阻絕垃圾流入河川　嘉義市執行清淨河面工作

台中購物節登錄金額破25億！加碼抽獎送70吋液晶電視

前縣議會秘書長黃尚文　出任嘉義縣縣政顧問

台東縣政府爭取4800萬經費　改善25所原住民地區及重點學校宿舍修繕

2020台灣設計展10月竹市登場 林智堅將率隊環島取經

中市警交通大隊高強度取締酒駕　今年減少近40%死傷人數

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

為長輩指紋存檔有備無患 竹市金山里長輩反應熱烈

嘉義市國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮　黃敏惠：遴選制度公平、公正、透明

一掃去年枯水遺憾　蘭潭音樂噴泉8月1日晚間恢復展演

嘉義巿旅行商業同業公會　振興在地觀光推縣市必遊景點

阻絕垃圾流入河川　嘉義市執行清淨河面工作

台中購物節登錄金額破25億！加碼抽獎送70吋液晶電視

前縣議會秘書長黃尚文　出任嘉義縣縣政顧問

台東縣政府爭取4800萬經費　改善25所原住民地區及重點學校宿舍修繕

2020台灣設計展10月竹市登場 林智堅將率隊環島取經

中市警交通大隊高強度取締酒駕　今年減少近40%死傷人數

娃娃機250元「保證夾取」！投了100元後該繼續或放棄　專家：考慮這2點

香港立法會選舉「延後一年」　林鄭月娥：為遏制疫情「做最難的決定」

中職／不是魏碩成　周磊2日先發補輪值空缺

自願做新冠實驗白老鼠！　巴西醫護：幫助研發疫苗是我的使命

【廣編】全台五大振興券搶翻天　投顧順勢推出超強投資振興方案

房內冒出微弱「黃綠色光芒」！她驚呼像鬼火　網笑：房間環境很好

中職／不擔心球速沒出來　布雷克適應新用球

Volvo凱銳新莊展間進駐宏匯廣場　主打PHEV雙能電動車、原廠精品

買券人想獨吞15億！網傳北市10銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流出全炸鍋

李登輝致力培育「台灣和牛」　王孝維：惋惜他無緣看到源興牛上市

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

20分鐘完售！黑色蕾絲口罩搶手

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

明基材料公司捐贈千份醫療品照顧雲林縣弱老

恆春鎮長5人登記補選　張榮志成立競選總部籲不賄選

「黃斑部皺摺」手術治療半年70%視力進步

嘉義市失業率3.7%全國最低

張麗善：他走過波瀾壯闊的歲月，歷史自有定論

桃園航空城開發要雙贏　黃世杰提訴求

反台南學甲動保園區自救會赴市府抗議

安平虎鯨不平安公共安全誰把關？

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

閩南傳統藝術巡演　九天8/1-2日桃園登場

更多熱門

相關新聞

看直線會彎曲！竟是黃斑部皺掉了

看直線會彎曲！竟是黃斑部皺掉了

一名50歲男性上班族，連續2個月出現視力模糊、看直線會彎曲等症狀，以為白內障上身，進而到眼科檢查，結果發現是黃斑部皺摺，不僅黃斑部出現薄膜狀的纖維組織，右眼黃斑厚度更高達400µm，比正常值多出1倍，所幸發現及時，尚未拉破形成視網膜裂孔，術後不到3個月恢復正常視力。

眼睛長皺褶？師改作業字體都扭曲

眼睛長皺褶？師改作業字體都扭曲

關鍵字：

黃斑部皺摺嘉義長庚眼科賴建雄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面