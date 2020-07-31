凌晨6點就在排隊搶iPad Pro！宏匯廣場開幕300人搶朝聖

記者李薇／新北報導

「新北最大百貨商場」宏匯廣場31日開幕，現場擠滿了人潮，11點開門大約有300多人一早就等在外面排隊，其中第二早到的先生大約6點就已經在現場排隊，就是為了買12吋的iPad pro組合，最低下殺57折，2萬2000就可以入手，限量只有一名幸運兒可以搶到。

▲宏匯廣場吸引眾多人排隊。（圖／記者李薇攝）



宏匯廣場31日開幕，一早就有許多人攜家帶眷的前來搶逛，不過現場因為太熱了，並沒有按照動線排隊，大多數人都擠在南門門口吹冷氣，只有部分民眾有在排隊，現場相當混亂，大約都是集中在10點多開始湧入人潮。

另外則是購買Apple商品的民眾有按照順序發號碼牌，並且有秩序地前往挑選，第一早到的是一對母女，也是為了搶購便宜的apple商品排隊，第二名排隊的先生則是從6點就已經在現場，就是為了買便宜的iPad Pro 12吋64GB＋SMART KEYBOARD鍵盤12.9吋，原價3萬8690元、特價只要2萬2000就可以入手。

▲現場擠滿了人潮。（圖／記者李薇攝）



除了3C用品，餐廳也是擠滿人潮，像是來自名古屋的KOMEDA'S Coffee，也吸引不少民眾前往，11點一開幕就幾乎坐滿了人潮，還有部分在外面排隊，可見人氣超夯。

宏匯廣場位於機場捷運A4新莊副都心站旁，交通便利，佔地3.1萬坪，有1274個汽車、1239個機車停車位，商場12層，其中76家餐飲更成為吸睛賣點，B2提供生鮮超市以及伴手禮、餐廳

另外，台灣唯一的「VR ZONE NEW TAIPEI」，350坪12個遊戲IP免出國玩到爽，以及高聲光品質的Zepp專業展演場館可容納2200人，25%的娛樂規模榮登全台之最，讓民眾從早玩到晚，打造遛小孩新地標。

▲搶買apple的人潮最多。（圖／記者李薇攝）