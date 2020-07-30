果粉們可能要再等等了！　高通Q3財報暗示 iPhone 12 將可能延後發布

▲又傳出iPhone 12可能要延後發布的訊息了。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

近期已有傳言指出，iPhone 12將會推延到今年10月或11月發布。根據高通（Qualcomm）第三季財報，雖沒明確指出哪間公司，但也已經證實至少有某些5G機型不會如往期一樣在9月上市，外媒推測暗指iPhone的可能性非常高。

高通發表了截至6月28日的第三季財報，營收48.9億美元（約新台幣1,433.5億元），跟去年同期差不多，扣除去年與蘋果達成的和解協議獲得的45億美元，收入8.45億美元，比上一季成長了8％。不過，高通的這份報告中提到，預計旗艦5G手機的推延會對第四季的出貨量產生影響。

值得關注的是，高通第四季涵蓋了7、8和9月的銷售額，財務長 Akash Palkhiwala 表示，一些準備在9月交付的5G晶片將推延到今年底。雖然高通沒有提及任何公司，但除了通常在9月推出的iPhone之外，應該也沒有其他款手機了。

此外，預測精準度極高的 Jon Prosser 也在Twitter上表示，iPhone 12 和新一代 iPad 將在10月宣布。

iPhone 12

New iPads



October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

不過，這並不是蘋果第一次延誤發布 iPhone 了，原預計在2017年9月發布的 iPhone X，當時就一直延到11月才上市，2018年的 iPhone XR 也延到10月才發布。

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