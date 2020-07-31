攔查嗆警「皮條而已，你什麼趴數」　台北男罰款0元漲到3萬

記者黃翊婷／台北報導

39歲的馬姓男子今年1月31日清晨6時許在路上被攔查，因為不滿楊姓、卓姓警員詢問是否願意接受搜索，一氣之下脫口罵出「你只是個皮條而已，你什麼趴數」、「拿著雞毛當令箭」等話，因此吃上妨害公務的官司，日前被台北地院法官判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

▲馬男遇攔查嗆警3句話，原本乖乖配合可能沒事，現在卻變成挨罰3萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

判決書中提到，馬男當天在路上遇到中山警分局中山二派出所的兩名巡邏警員，對方依法攔查並詢問是否自願同意接受搜索，他卻心生不滿，當場對著兩人大罵「你只是個皮條而已，你什麼趴數」、「X你媽」、「你才幾歲而已啊，拿著雞毛當令箭」。

楊員及卓員不滿無辜挨罵，返回警局後立即向上層報告，之後馬男便被台北地檢署檢察官起訴。不過，馬男挨告後聲稱，他與兩名警員已經達成和解，條件是捐款3萬元給慈善機構，6月間已給付5000元，希望法官斟酌量刑。

台北地院法官認為，馬男雖然自稱有捐款給慈善機構，但直到判決結果出爐前，他都沒有提供任何明細證明，法院人員7月23日致電聯繫也找不到人，因此不採信雙方有達成和解，最後依犯侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。