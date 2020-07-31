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「台中米娜」34D野外露出照瘋傳！本尊曝光到案稱「想紅」：欣賞自己裸體

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▲▼台中米娜在IKEA等大賣場裸拍邀抖內，隨後關閉帳號，警方追緝中。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

▲台中米娜已經關閉帳號。（圖／翻攝台中米娜Twitter）

記者崔子柔／綜合報導

「台中米娜」李女在IKEA、三井OUTLET等知名景點拍攝的裸照在網路上瘋傳，李女與攝影師張男昨晚到案，她表示，最近常常上網看自己的裸照，和網友的留言，享受看看當「網紅」的成名滋味。張男則稱「想拍刺激的」。警方將依妨害風化等罪名法辦。

推特帳號「台中米娜」於今年3月創辦，近日張貼出多組李女在各大景點的裸照，其中在IKEA的照片還寫下，「想⋯⋯裸體在客廳看電視、裸體癱在沙發上放空、裸體躺在床上裸睡，想⋯⋯把整個賣場當成自己家」，hashtag標記「露出、賣場露出、暴露狂」，並在留言區附上身材資料「161公分、50公斤、34D」。

▲▼裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內。（圖／翻攝自推特）

▲台中米娜還在原文「求抖內」。（圖／翻攝自推特）

根據《自由時報》報導，台中市警局四分局調閱IKEA監視器，發現38歲的張男6月22日開著白色賓士，載36歲的李女前往，兩人搭乘電梯時李女衣著正常，但攝影結束，到停車場準備離開時，她竟然全裸開門走進車內。

警方依車牌找到目前擔任廚師的張男，熱愛攝影的他藉由網路認識李女，並詢問是否願意「拍刺激一點的」，李女也接受，雙方並無金錢交易，「台中米娜」帳號是由張男設立，裸照及相片說明也是出自他手。

李女不否認拍裸照的動機是想紅，她說她不反對張男拍照並傳至網路，自己最近還常常上去看照片，關注網友的留言，享受看看當網紅的成名滋味。

昨日晚間8點27分，2人做完筆錄走出派出所，全身穿著黑色裝束，一看到媒體鏡頭，立刻拔腿狂奔，全程不發一語，期間李女險些跌倒，但最後衝上計程車快閃離開。

▼「台中米娜」本尊曝光快閃！一見鏡頭險跌倒，狂奔衝上計程車。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼「台中米娜」本尊曝光快閃！一見鏡頭險跌倒　狂奔衝上計程車。（圖／記者李忠憲攝）

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