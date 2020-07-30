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快訊／「台中米娜」本人找到了！張姓廚師承認掌鏡：她喜歡刺激

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▲▼裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內。（圖／翻攝自推特）

▲裸拍族攻陷IKEA，粉絲拍手叫好，業者卻備感錯愕。

（持續更新中）

記者柯沛辰、李忠憲／台中報導

裸拍族「台中米娜」23日貼出4張在IKEA拍攝的露點照，引起各界關注。警方主動調閱賣場監視器，從車牌循線找到李姓女子、負責掌鏡的38歲張姓男子。張男坦承，他是一名熱愛攝影的廚師，因為米娜喜歡刺激，才不收費幫忙拍攝，全案持續偵訊中。

警方證實，「台中米娜」李姓女子與張姓拍攝者30日傍晚5點到案。張姓攝影師供稱，他透過網路邀李女來拍照，因為對方喜歡刺激，才免費幫忙拍攝。

據悉，女子73年次、張姓攝影師72年次；目前2人還在偵訊中，若情節屬實，將依妨害風化罪送辦。

警方擔心還有店家受害，加上分局長要求速辦，因此專案人員採三方面追查。首先依抖內帳戶請調帳戶資料，但發現案件非緊急事件，調閱恐得等上一至兩周。另一方面，警方也試圖從Twitter調閱個資，但該公司屬美國籍，依然以非緊急回絕。

最後警方透過土法煉鋼方式，到賣場調閱監視器，確認時間點後，再透過車籍資料，總算找到拍攝的張姓男子與李女。

▲▼裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內。（圖／翻攝自推特）

▲「台中米娜」作風大膽，歡迎同好粉絲斗內支持。（圖／翻攝自推特）

台中米娜23日貼出4張照片，可見她只穿著一件深藍色外套，對著鏡頭秀出好身材，除了標籤「賣場露出」、「暴露狂」，還寫下「想…裸體在客廳看電視，裸體癱在沙發上放空，裸體躺在床上裸睡，想……把整個賣場當成自己家，喜歡就記得點愛心留言+轉貼喔！」

照片曝光後，大墩派出所29日表示，業者一度認不出地點是自家賣場，直到仔細閱覽照片，才發現其中寢具、傢俱是上一檔的促銷商品日。

▲▼裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內。（圖／翻攝自推特）

▲賣場業者閱覽照片後，認出寢具是「上一檔促銷商品」。

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