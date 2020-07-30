　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「台中米娜」裸拍狂吸2.8萬粉絲！帳號緊急關閉...三井OUTLET也淪陷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內。（圖／翻攝自推特）

▲「台中米娜」入侵IKEA，粉絲拍手叫好，但業者很錯愕。（圖／翻攝自推特）

記者柯沛辰、鄧木卿／台中報導

推特一名自稱「台中米娜」的女子23日貼出4張賣場裸拍，被眼尖網友認出是在IKEA台中店拍攝，引發關注。台中市警方29日獲報後，發現女子疑似是慣犯，立即展開追查，但「台中米娜」稍早已緊急關閉帳號。

「台中米娜」今年3月在推特設立帳號，靠著野外露出、情慾自拍，短短4個月就吸引2.8萬人追蹤。她在個人簡介表示，自己的身材是「161/50/34D」，歡迎情侶、夫妻、單女一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）！」

▲▼裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內。（圖／翻攝自推特）

▲「台中米娜」攻陷三井OUTLET停車場，並把照片換成大頭貼。（圖／翻攝自推特）

警方發現，女子除了在台中IKEA裸拍，也曾在台中三井OUTLET廁所、停車場等地點拍攝，疑似是妨害風化慣犯。如今隨著媒體曝光照片，「台中米娜」29日深夜也緊急關閉帳號，刪除所有照片。

大墩派出所表示，業者一度認不出地點是自家賣場，直到仔細閱覽照片，才發現其中寢具、傢俱是上一檔的促銷商品，推測拍攝時間早於7月23日。目前警方已主動偵辦，不排除追蹤帳號IP位置，傳喚女子或同行拍攝者到案說明，若情節屬實，將依妨害風化罪送辦。

「台中米娜」裸拍狂吸2.8萬粉絲！帳號緊急關閉...三井OUTLET也淪陷（圖／翻攝自推特）

▲消息曝光後，「台中米娜」緊急關閉帳號。（圖／翻攝自推特）

▲▼裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內。（圖／翻攝自推特）

▲業者閱覽照片後，認出寢具是「上一檔促銷商品」。（圖／翻攝自推特，下同）

▲▼裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內。（圖／翻攝自推特）

►如果外出只能帶一條保養品，就是它了

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓300隻」換大強　網一看背超癢
小煜護士妻是表特板佐佐木希！　穿真理褲「搖晃地震片」兇到噴血
檳榔西施長太正！遭「剮刑」割臉...屍淋黑狗血　凶嫌妻超震驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

半癱女慘淪性奴！惡狼性侵還玩角色扮演　她一碰到水電工身體清醒了

「台中米娜」裸拍狂吸2.8萬粉絲！帳號緊急關閉...三井OUTLET也淪陷

新北騎車遭酒駕男「對向輾撞」！女騎士左腿截肢…法院一聽判賠66萬

國父紀念館旁驚傳吊車吊臂插入公車！　女乘客遭碎玻璃劃傷送醫

台南男性侵女友！水果刀爆砍…她倒臥血泊：姐姐救我

裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內

影／檳榔西施長太正！遭「剮刑」臉一片片割下　屍身淋黑狗血　凶嫌妻超震驚

癌末毒犯想留錢給小女友！住院一半溜去賣毒…她落網「回應超絕情」

影／家門外等公車遇劫！23歲女護理師遭撞「骨頭全輾斷」…酒駕男一通電話失聯

離婚太丟臉！獨居6年把前妻名字P回身分證上　暖男為幫朋友跑業績...慘了

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

孫安佐與阿乃回溫「關係良好的異性」　自曝有跟蹤狂粉絲：太恐怖了！

半癱女慘淪性奴！惡狼性侵還玩角色扮演　她一碰到水電工身體清醒了

「台中米娜」裸拍狂吸2.8萬粉絲！帳號緊急關閉...三井OUTLET也淪陷

新北騎車遭酒駕男「對向輾撞」！女騎士左腿截肢…法院一聽判賠66萬

國父紀念館旁驚傳吊車吊臂插入公車！　女乘客遭碎玻璃劃傷送醫

台南男性侵女友！水果刀爆砍…她倒臥血泊：姐姐救我

裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內

影／檳榔西施長太正！遭「剮刑」臉一片片割下　屍身淋黑狗血　凶嫌妻超震驚

癌末毒犯想留錢給小女友！住院一半溜去賣毒…她落網「回應超絕情」

影／家門外等公車遇劫！23歲女護理師遭撞「骨頭全輾斷」…酒駕男一通電話失聯

離婚太丟臉！獨居6年把前妻名字P回身分證上　暖男為幫朋友跑業績...慘了

半癱女慘淪性奴！惡狼性侵還玩角色扮演　她一碰到水電工身體清醒了

【論文掀藍風暴3】「把高雄人當塑膠」　市議員怒揭市、議長補選內幕

傲嬌上司金英光接吻燒聲蜂蜜救急　嘟嘴向小秘書秦基周討抹油

河智苑43歲長這樣？　「超強童顏」保養祕訣公開…秒登韓網熱搜

減輕FBI負擔！消息人士：美政府考慮縮減中國駐美外交官員

動滋券中獎人點入查詢店家「畫面超傻眼」　業者反映：我們也很困擾

「台中米娜」裸拍狂吸2.8萬粉絲！帳號緊急關閉...三井OUTLET也淪陷

客庄券竟可配眼鏡、吃牛排！他問號「跟客家有啥關係？」　網一句破真相

日韓女生超愛「Beige Tone髮色」　仙女般的米金色調，Apink、Twice都染了

脫鞋子海邊玩水！男大生突遭「爆痛夾刺」鮮血狂噴…網看完嚇壞：小心截肢

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

社會熱門新聞

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

台南男性侵女友！她倒臥血泊：姐姐救我

正妹遭剮刑殘殺破案！凶嫌妻震驚

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

長灘島「一條線」身分曝　她返台開吉求償180萬

女騎士遭撞「左腿截肢」　法院判賠66萬

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　護理師遭撞命危

離婚太丟臉！獨居6年把前妻名字P回身分證上下場曝

癌末毒犯想留錢給小女友！住院一半賣毒

快訊／連千毅遭判囚7年！法官裁定「450萬元交保」

「台中米娜」吸粉2.8萬　帳號緊急關閉

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

更多熱門

相關新聞

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

裸拍族攻陷IKEA？一名自稱「台中米娜」的女網友23日在Twitter貼出4張裸露照片，供同好閱覽、贊助。不過，有眼尖網友發現，背景明顯是IKEA台中店，已觸犯妨害風化罪。目前警方已深入追查，將以車追人、調閱監視器，傳喚女子及拍攝者到案說明。

老公化身神隊友與女兒互動暖爆！

老公化身神隊友與女兒互動暖爆！

章廣辰、林予晞一起玩自拍！

章廣辰、林予晞一起玩自拍！

點餐等20分鐘！IKEA桃園店餐廳滿

點餐等20分鐘！IKEA桃園店餐廳滿

IKEA新桃園店開幕吸破百人潮排隊

IKEA新桃園店開幕吸破百人潮排隊

關鍵字：

台中米娜IKEATwitter裸拍族自拍賣場

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆背超癢

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

台南男性侵女友！她倒臥血泊：姐姐救我

正妹遭剮刑殘殺破案！凶嫌妻震驚

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面