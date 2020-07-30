「台中米娜」裸拍狂吸2.8萬粉絲！帳號緊急關閉...三井OUTLET也淪陷

▲「台中米娜」入侵IKEA，粉絲拍手叫好，但業者很錯愕。（圖／翻攝自推特）

記者柯沛辰、鄧木卿／台中報導

推特一名自稱「台中米娜」的女子23日貼出4張賣場裸拍，被眼尖網友認出是在IKEA台中店拍攝，引發關注。台中市警方29日獲報後，發現女子疑似是慣犯，立即展開追查，但「台中米娜」稍早已緊急關閉帳號。

「台中米娜」今年3月在推特設立帳號，靠著野外露出、情慾自拍，短短4個月就吸引2.8萬人追蹤。她在個人簡介表示，自己的身材是「161/50/34D」，歡迎情侶、夫妻、單女一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）！」

▲「台中米娜」攻陷三井OUTLET停車場，並把照片換成大頭貼。（圖／翻攝自推特）

警方發現，女子除了在台中IKEA裸拍，也曾在台中三井OUTLET廁所、停車場等地點拍攝，疑似是妨害風化慣犯。如今隨著媒體曝光照片，「台中米娜」29日深夜也緊急關閉帳號，刪除所有照片。

大墩派出所表示，業者一度認不出地點是自家賣場，直到仔細閱覽照片，才發現其中寢具、傢俱是上一檔的促銷商品，推測拍攝時間早於7月23日。目前警方已主動偵辦，不排除追蹤帳號IP位置，傳喚女子或同行拍攝者到案說明，若情節屬實，將依妨害風化罪送辦。

▲消息曝光後，「台中米娜」緊急關閉帳號。（圖／翻攝自推特）

▲業者閱覽照片後，認出寢具是「上一檔促銷商品」。（圖／翻攝自推特，下同）

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