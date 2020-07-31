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上帝託夢要他傳教　李登輝做了影響台灣近代關鍵抉擇

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1984年李登輝獲蔣經國提名為副總統候選人，當時李在蔣面前正襟危坐，椅子從未坐滿。（中央社）

圖文／鏡週刊

李登輝35歲受洗成為基督徒前，曾有段被上帝「託夢」的小故事。他清楚記得，上帝對他說，要他60歲時到山地傳教。但到了60歲那年，前總統蔣經國要他擔任副總統，他對到底要聽上帝的話去傳教，還是要接受邀請擔任副總統非常煩惱，不知該怎麼辦。

李登輝回憶，那時牧師周聯華寫了一封信給他的妻子曾文惠，要曾文惠告訴他先做副總統，「傳教以後還有的是時間！」所以他才接受邀請擔任副總統，也因為這段往事，他對居住在台灣山區的原住民有很特殊的感情，在他總統任內也將原先稱呼的「山胞」正名為原住民。

李登輝與妻子曾文惠結褵71年，圖為2010年李登輝出席生日壽宴。（李登輝基金會提供）
李登輝1990年任命郝柏村擔任行政院長引發軍人干政爭議，1993年初因李要求郝下台使2人決裂。（中央社）
因精省使李登輝與宋楚瑜翻臉，但2011年1月宋楚瑜出席李登輝壽宴，2人上演大和解。（中央社）

對於身後事，李登輝十分豁達地說，很多人問過他，過世以後人會怎麼樣？他都說最後燒一燒，拿到玉山山頂去灑灑，跟台灣永遠在一起，就是很簡單的想法，希望子孫照他的意思去做，「人吶死，最後就是啥米攏沒了啦！」他不相信佛教說的因果輪迴，「那是不可能的事，這是安慰自己的話，實際上沒有這回事，人沒了就沒了」。

訪談時，李登輝還特別重提多年前他在壽宴高唱的一首日文歌《千風之歌》，他說，他是基督徒，但他第一次從電視聽到這首歌的歌詞就很喜歡，從歌詞中更深深體悟死亡，人和自然一樣，生命沒有了，人在上帝的主宰下存在，就是回歸到最初的自然。

前總統李登輝2000年將政權和平轉移給前總統陳水扁，被譽為台灣「寧靜革命」的推手。（中央社）
1998年台北市長選舉，李登輝（右）在選前為馬英九（左）加持「新台灣人」，順利讓馬入主北市府。（中央社）
總統蔡英文曾是李登輝總統任內的兩岸幕僚，深獲李登輝信任，2012年1月出院後即為競選總統的蔡站台，2人相擁成為經典畫面。（聯合知識庫）

歌詞裡「不要在我的墓前流眼淚，我已經不再那裏面了，我已經變成風和自然在一起了，我會做什麼事？夏天會怎麼樣？冬天會怎麼樣？會做自然的行為」，李登輝說，這首歌的歌詞精神，聽說是美國印地安的思想，他認為這個思想很對，讓人樂觀地想變為自然。

他認為，死亡本身的意義就在於「我們如何活下去」「有意義的生」，誠如德國哲學家海德格所說的「存在與時間」。近年李登輝不止一次提及希望過世後火化，把骨灰灑在玉山上就好，因他生前沒去過，死後再去就好，或許就是他這一生的體悟。

在台灣政壇縱橫近個半世紀的李登輝，從農經學者一路做到民選總統，任內終結動員戡亂時期、完成6次修憲、留下不少有形建設與無形資產，任期結束後又讓政權和平轉移，成就舉世稱羨的「寧靜革命」，卸任後仍關心台灣民主及產業發展，以「民主先生」總結李登輝一生的成就，可說恰如其分。

　
　


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