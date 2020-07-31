全國原民運動會2021年登場！吉祥物咩哥、喜妹現身宜蘭「拿麼力High」

▲宜蘭縣政府日前宣布，將於2021年3月19日舉辦「全國原住民族運動會」。（圖／翻攝自宜蘭縣政府官網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

宜蘭縣政府日前宣布，將於2021年3月19日在羅東文化工場，舉辦「全國原住民族運動會」，邀請全國好手、55個民族人們、南島語族國家及新南向國家等選手一同參與盛會。此外，主辦單位為今年運動會設計出吉祥物，「咩哥和喜妹」也為比賽更增添活力。

相隔14年宜蘭縣政府再次舉辦運動會，以「110年全原運在宜蘭 原來拿麼力High」為主題，主辦單位亦為這次比賽設計出一對吉祥物--「長鬃山羊」，一隻為泰雅族語的「長鬃山羊」叫做Mit，因此命名為咩哥；阿美族語叫Siri，命名為喜妹，其中Mit可延伸為Made in Taiwan，更表達「在地原住民」的意思。

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縣長林姿妙30日出席開幕記者會表示，將以辦喜事的心情，舉辦全國性的運動會，希望民眾感受到宜蘭最純真、可愛及感動人人的風情，也讓全國、全世界看到宜蘭，也看見原住民。

運動會的吉祥物「長鬃山羊」是台灣特有品種，也是目前唯一的野生牛科動物，剛好在110年是生肖年屬「牛」年，因此最能代表宜蘭民族運動會，宜蘭縣政府也邀請全國民眾、原住民族的朋友前往觀賞，並透過比賽感受當地民族的風味、文化。