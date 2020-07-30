前議員把三峽山頭劈開建廟　破壞原住民抗日遺跡：這是神明的指示

▲三清萬甲仙境。（圖／翻攝自三清萬甲仙境網站）

記者陳雕文／新北報導

前新北市議員林水山聲稱受到「神明的指示」決定建造廟宇，在三峽山區擅自開挖山地，導致整個山頭都被削去了一大半，嚴重破壞環境！遭林務局、警方移送，但事後仍然持續開挖。新北地檢依濫墾山坡地致水土流失等罪將林男起訴，法官30日判他徒刑1年10月，全案可上訴。

「三清萬甲仙境」掛名的宮廟聯絡人是前新北市議員林水山；他在先前曾表示，這塊地方是「奉神明指示的福地」，也是朋友的土地，但處理的方式的確不對，之後會面對司法的調查，並把土地復原。

新北市府農業局2018年4月就曾到現場會勘並表示，2017年10月就接獲水保局告知，勘查後發現業者開發範圍涉及國有林地面積共達約1.97公頃，已將負責人依竊佔國土罪嫌移送新北地檢署偵辦，並要求限期拆除。

▲前新北市議員林水山。（圖／翻攝自林山水臉書）

另外，除了環境遭到破壞之外，這個違法濫墾的地點更位在「大豹社原住民抗日文史遺跡」的範圍內；學者指出，三峽山區內日軍的隘勇線、戰壕和防禦工事等遺跡，非常有研究價值，如今被大肆開發，令人擔憂，也希望相關單位能搶救遺跡。

據了解，林水山被查獲隔日仍繼續請工人開挖，甚至設置大型「招財進寶」彩繪字體構造物及搭建鐵製棚架。檢方認為，林水山曾為議員，應該熟知相關法令和行政流程，按理說應要比一般人更盡力維護環境，結果居然大規模違法開發，造成環境嚴重破壞，甚至被查獲後還不知收斂、繼續施工整地，足見犯後態度惡劣，因此依《水土保持法》濫墾山坡地致水土流失等罪將林男起訴。

法官認為，林男為了個人信仰破壞生態，被查獲後還不知悔改持續破壞山林，危害期間長達將近1 年，依2次非法開法使用致水土流失未遂罪，分別判處他徒刑8月、1年6月；合併執行刑1年10月。