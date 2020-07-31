台東縣政府爭取4800萬經費　改善25所原住民地區及重點學校宿舍修繕

▲▼ 台東縣政府爭取4800萬元經費，改善25所原住民地區及重點學校宿舍修繕。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

繼今年6月底獲教育部補助台東縣4所學校興建教師宿舍，7月下旬台東縣政府教育處又向國教署爭取到了4804萬8739元，補助25所原住民地區及重點學校修繕宿舍及購置宿舍設備。縣長饒慶鈴表示，縣府將持續努力為全縣師生打造優質完善的教育環境，更期許透過宿舍的修繕翻新與設備更新，提升教師任職或留任原鄉的意願。

教育處近年來極力爭取各項補助經費，全方位協助各國民中小學校改善各項硬體設備及教學環境，例如：防水隔熱、耐震補強、改善老舊廁所、改善設施設備、改善宿舍。有鑑於各國民中小學教師宿舍建築年代久遠，屋況不佳，各種老屋狀況層出不窮，諸如漏水、壁癌、悶熱等問題屢見不鮮，且舊式宿舍的各項功能設計已經不符合現代人的住宿需求，再加上多數宿舍設備超過報廢年限不堪使用，為了提供教師們舒適的住宿環境以安心教學，提升原住民地區升學與就業率，教育處卯足全力向中央爭取經費改善教師宿舍。

台東縣全縣除了市區之外，多數中小學校都屬於原住民重點學校，6月中旬教育處為大溪、霧鹿、三間及海端等4所小學向教育部國教署爭取到了4582萬6400元興建教師宿舍。7月下旬又獲得中央補助25所原民地區國民中小學修繕工程與添購(汰換)宿舍設備(含學生宿舍)，讓住宿的教師與學生們在授課、上課之餘毋須再分心擔憂住宿等基本民生問題，可以投注更多心力於教學與學習。

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