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妹子熟睡中夾死蟲！隔天「水泡爬滿腋下」癢爆潰爛　過來人：會留疤痕

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▲▼腋下夾死隱翅蟲。（圖／當事人授權提供、資料照）

▲睡夢中夾死隱翅蟲。（圖／當事人授權提供）

記者黃可昀／綜合報導

一覺醒來腋下竟然紅腫潰爛！一名女網友表示，上周睡醒發現腋下莫名灼熱、刺痛，原本還以為可能是被蚊子叮，結果一天後情況急速惡化，「痛到手舉不起來」，嚴重程度讓她和男友一度懷疑是蜂窩性組織炎，立即送醫後才知道，原來罪魁禍首是現在蹤跡遍布的「隱翅蟲」。

原PO在Dcard表示，上周五腋下就有刺痛症狀，但表面看起來沒什麼問題，直到晚上洗澡才發現有紅腫，「想說應該是蚊子叮」，所以就放著不管它，怎料隔天腋下出現劇痛，還冒出大面積的黃色水泡，周圍發炎現象也不斷擴散，撐了2、3天過後拍照傳給男友看，「他嚇到直接到公司宿舍帶我去看醫生」。

請繼續往下閱讀...

醫生一看就指出，「應該是晚上睡覺壓死隱翅蟲」引發急性皮膚炎，又剛好是在腋下容易出汗與摩擦的部位，才會加速傷口的惡化，由於面積過大，這段期間必須小心翼翼地照顧傷口，要花一段時間治療才會癒合。

▲▼隱翅蟲。（圖／維基百科）

▲隱翅蟲體液有毒性。（圖／維基百科）

網友回應，「這不是隱翅蟲咬的，隱翅蟲不會咬人，是隱翅蟲的體液」、「我之前是在膝蓋的後面一整片！要小心清潔喔」、「真的很痛又很癢，痊癒會留疤痕」、「隱翅蟲的話千萬不要殺死他，想辦法把他弄走就沒事了，我看到都立刻吹到旁邊，然後拿衛生紙包起來。」

留言中不少網友指出，自己也曾經被隱翅蟲「咬」過，事實上，隱翅蟲並不會主動攻擊人，除非人類自己打死隱翅蟲，導致它體內的毒液流出並接觸到皮膚，才會造成灼熱或過敏反應，若不慎觸碰到毒液，第一時間應用大量清水沖洗，若出現紅腫情形需立即就醫。

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