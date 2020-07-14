小心毒液爆噴！半夜睡醒驚見17隻「隱翅蟲」　網見屍體照：被滅門還要排隊

▲隱翅蟲時常在夏季出沒。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

夏天是各種昆蟲瘋狂繁殖的季節，因此務必當心蟲蟲危機！隱翅蟲主要出沒在夏季，爬行速度快，甚至還能飛行，由於有趨光的習性，因此也會在一般住家中被發現。一名網友就發文表示，半夜睡醒到廚房喝水時，竟見到「隱翅蟲」本尊，而且還「攜家帶眷來光顧」，數量很多，讓他瞬間睡意盡失、頭皮發麻。

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，他半夜睡醒，便走到廚房喝水，不料突如其來的畫面，讓他瞬間「睡意全消、頭皮發麻」。從照片中可以見得，桌面上墊著一張紙巾，上頭則躺滿了高達17隻隱翅蟲，原PO表示，「終於見到本尊，還攜家帶眷來光顧，聽說此物非常厲害」，千萬不能用手碰，夏天的草叢中也時常會看到蹤跡，務必要小心。

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不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「全村都被你滅門了，還要排好隊點名」、「再集3隻有優惠券」、「戰利品大集合」、「家族旅遊的概念嗎」、「市區也常常看見」。另外，也有網友指出「其實隱翅蟲專吃害蟲，對於農業幫助甚大，可以說是益蟲，但是體內的毒素就真的是滿滿的災害了」。

▲隱翅蟲體內的毒素會造成皮膚紅腫。（圖／大千綜合醫院提供）

原PO也在留言處透露，自己家住中部，附近有農田，因此才會在家中發現這麼多隱翅蟲，由於不能徒手殺害，因此便用「熱水伺候」，先將熱水放在鍋子內，再一隻一隻的接。而稍早，原PO也向《ETtoday新聞雲》記者表示，雖然事隔11小時左右，不過隱翅蟲居然又「復活」了，生命力強大，讓他趕快包起來丟掉。

據悉，當隱翅蟲在人體皮膚爬行時，就會從關節腔分泌出「隱翅蟲素」，引起皮膚病變，因此若徒手將牠打死，則會有大量毒液噴出，造成嚴重的灼傷及過敏，接著引發刺痛、紅腫、水泡、糜爛等症狀。如果看到隱翅蟲，最好還是以吹、抖落等方式趕走，不要讓皮膚直接接觸，萬一仍不慎沾染，則必須立即清洗乾淨，並趕緊就醫。