快訊／曝李登輝生前最後病況　北榮：他「雙眼有神」看外曾孫女影片

記者邱茀濱／綜合報導

前總統李登輝於30日晚間19點24分病逝，享耆壽98歲。台北榮總緊急召開記者會說明，李登輝抵抗力弱，住院過程中反覆感染，這5個多月來醫療團隊與家屬一次次合作想穩定病況，最後仍因敗血性休克與多重器官衰竭不治。此外，主治醫師還透露，儘管李前總統非常虛弱，但看到外曾孫女的影片，他雙眼仍炯炯有神，非常有愛。

▲前總統李登輝病逝。（圖／資料照）



重症醫學部主任林永煬表示，擔任主治醫師174天以來，對李前總統的感想就是「李前總統是一位生命的勇士，是生命的奉獻者」，李前總統把最後生命五個多月託付給台北榮總，託付過程當中，身體呈現各種不同身體狀態，和困難的處置方式，考驗著醫療團隊，這個過程醫療團隊與家屬克服之一下，一次次克服，把病情慢慢穩定下來。

林永煬指出，但李登輝本多多重慢性疾病和多重器官衰竭，加上反覆感染，一直到最近10天又產生肺炎，發生敗血性休克，給了院方課題，除了醫療以外，如何與家屬共同思考生命的意義，包括在必要的時候必須放手、多些醫病關懷，李前總統託付給榮總，榮總責無旁貸，而李前總統生病的過程，也多次看曾孫女的影片。

林永煬提到，李登輝雖然身體耗弱，仍然看著曾孫女的照片和活動錄影帶，眼睛非常有神、目不轉睛，跟著活動影片在轉動，讓醫護人員看了都感動不已，整個李前總統在住院過程中，給醫護人員上了一課，這是生命價值所在。