桃園居檢男4度亂跑罰100萬　毆打醫療人員「囂張行徑」全曝光

▲從國外返台需居家檢疫，示意圖，非當事人。（資料照）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎疫情國內趨緩，不過民眾仍注意防疫新生活。桃園一名李姓男子，接連違反居家檢疫，4度趴趴走，事後遭裁罰100萬元罰鍰，期間卻脫產、 躲查緝，28日終被裁定管收3個月，如今更傳出李男囂張行徑。

22歲李男今年2月29日從廈門入境，需依法配合居家檢疫，孰料，檢疫期間4度趴趴走，被桃園政府警察局桃園分局查獲，並市府衛生局裁罰100萬元，遭強制送醫時，不僅拒絕戴口罩對醫療人員拳打腳踢，還朝警察吐口水，當時一度上新聞，引發關注，孰料，事後李男提訴願罰單卻逾期沒繳，還囂張地表示已脫產。

桃園分署多次通知李男至桃園分署報告財產狀況，李男卻行徑囂張跋扈，均置之不理，且發現帳戶只剩2,737元，也沒有其他財產、居無定所躲查緝，還反打電話嗆書記官「為何一直傳我去問？去也沒用，財產我都移轉掉了，你們扣不到，我不會去，也不想繳，隨便你們。」

桃園分署即依法聲請臺灣桃園地院裁定准予拘提李男，花1個月時間，4度前往拘提，直到28日上午7時整終於逮到人，李男製作筆錄時，表示要等訴願決定結果讓其滿意後，再繳納罰鍰，還嗆「政府是很缺錢嗎？」李男表明不理會罰款行徑惡劣，最後遭法官裁定管收3個月，成全台首例。



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