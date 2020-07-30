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「要他們累死嗎 」！外籍來台就醫陳時中保證無毒　網聲援醫療人員：這次不挺了

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8月1日起開放外籍人士來台國際醫療，疫情指揮官陳時中保證表示，不會有大量病人帶病毒進來的狀況。

▲8月1日起開放外籍人士來台國際醫療，疫情指揮官陳時中保證表示，不會有大量病人帶病毒進來的狀況。

圖文／鏡週刊

日前衛服部公布將在8月1日起，開放外籍人士來台國際醫療，消息一曝光，掀起反對聲浪。昨（29日）記者會上，疫情指揮官陳時中保證表示，不會有大量病人帶病毒進來的狀況，對此，大票網友聲援醫療人員，直言「是要他們累死嗎？ 」

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陳時中表示，開放主要原因在基本精神在醫療人權、延續性跟必要性，會依據所提出的醫療計畫書及防疫計畫書進行審查，基本規格仍有14天檢疫期滿採檢，陰性才會進入醫院治療，除非有生命安全危急下，才會以特殊情況進入隔離病房治療。

陳時中透露，目前申請案7件，有3件是癌症治療，包含顱內腫瘤、肺癌、肝癌等，正在審核中。另外，衛福部醫事司長石崇良日前也表示，過去在國際醫療鼎盛時期，住院病人也僅占健保住院的0.2%，不至於造成醫護太大負擔。

不過針對陳時中的解釋，不少民眾仍不買單，消息一曝光，不少網友紛紛表示，「雖然喜歡阿中部長，但不挺外國人來台就醫。因為百害無一利！」、「 這種是也能掛保證喔」、「如果醫護人員及在院救醫及撘乘同班機的民眾因此受到感染！請問是國賠還是陳部長拿財產出來賠？！」、「這次不挺阿中了，冒險的決定」。

更有大票網友為台醫療團隊聲援，「嫌現在太平靜嗎。有想過醫護人員的幸苦嗎」、「救命是好事！是做善事！但有考慮過國內醫護人員的染病風險及勞累嗎？平常每家醫院的醫護人員工作量都爆表了」、「國內的醫療環境確實比國外好沒錯。但是醫療護理人員的辛苦卻也是名列前茅的血汗呀~」、「用什麼掛保證？而且台灣的醫護人員本來就很缺乏，是要他們累死嗎？」


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