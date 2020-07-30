台灣有多少新冠隱形感染者？學者估出驚人數字：將成社區感染源

▲中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，無症狀感染人數估計恐怕約有300到600人。圖為示意圖，當事人與本新聞無關。（資料照）

圖文／鏡週刊

國內本週新增9例新冠肺炎境外移入個案，其中泰籍移工自台返泰後確診，引發對於「隱形感染者」的討論。中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉日前在臉書發文表示，由出境人口估算，無症狀感染人數估計恐怕約有300到600人，並警告這些人有機會成為社區感染源。

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何美鄉以「台灣到底有多少隱形感染者？」為題發文表示，6月日本學生返日、以及7月泰國移工返泰被確診時，這應不是唯一的1、2個感染者，但並沒有人公布任何估算數字。

於是何美鄉從台灣的公開資料進行估算，何美鄉寫道「依據移民署紀錄，7月出境人數還未結算，6月出境總人數為29,980，以14至64歲、共25,466人為最大宗。假設25,466出境的人都有核酸檢驗，且核酸檢驗的敏感度為100％，估算台灣約有664無症狀感染者。」她進一步指出，若局限於20至40歲的族群來估算，預計300到600人應不會太離譜。

何美鄉表示，假設武漢肺炎依循呼吸道感染症的季節性，在夏季時傳染病基本感染率（R0）維持在1上下直到秋冬季節，屆時這幾百名帶病毒者，有機會成為本土的社區感染源，到時就會真正考驗我們防疫體系處理社區感染的能力。



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